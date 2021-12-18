اللهو المُميت.. مصرع طفل غرقًا في سوهاج

لقي طفل في منتصف العقد الأول من العُمر، مصرعه غرقًا، وذلك أثناء لهوه على حافة إحدى التُرع أمام منزله بدائرة مركز جهينة غربي محافظة سوهاج، حيث إنزلقت قداماه وسقط بها.



وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفل "محمود. أ - 5 سنوات - ويقيم دائرة المركز"، جثة هامدة، ادعاء غرق.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدته "شهيرة. ع - 31 عامًا - ربة منزل - وتقيم بذات الناحية"، قررت أنه أثناء لهو نجلها المذكور على حافة الترعة أمام المنزل، اختل توازنه وسقط بها ولعدم إجادته السباحة لقي مصرعه غرقًا، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.



وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود أية إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.