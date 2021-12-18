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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: لا علم لنا بما يدور في رأس بوتين حول أوكرانيا

جيك سوليفان
جيك سوليفان

أعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك سوليفان، إن الولايات المتحدة تقيم الوضع حول أوكرانيا بأنه لا يزال مستقرا- "روسيا لم تقرر بعد ما إذا كانت ستقوم بتأجيج الوضع حول أوكرانيا".

وقال سوليفان، متحدثا في منظمة مجلس العلاقات الدولية: "وفقا للتقييم الحالي للحكومة الأمريكية، لم يتخذ الرئيس الروسي بعد قراره. ولم يتغير شيء في هذا المجال خلال الأسبوع الأخير"، وفقا لوكالة “نوفوستي” الروسية.

وذكر سوليفان، أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن الحكومة الروسية تدرس بجدية مثل هذا الاحتمال.

وأضاف مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض: "لا يمكننا التسرب إلى داخل رأس أي زعيم عالمي، فهناك دائما قيود على ما نعرفه أو لا نعرفه".

ويأتي ذلك في وقت سلمت فيه روسيا إلى الشركاء الغربيين حزمة من الاقتراحات الرامية إلى وضع نظام ضمانات أمنية ستتيح خفض التوترات العسكرية في أوروبا.

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وأعلن البيت الأبيض، أمس، أن واشنطن تلقت مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق أمس.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في تصريحات صحفية، إن الولايات المتحدة تلقت المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية، مشيرة إلى أنه لن ينظر فيها بدون مراعاة آراء الشركاء الأوروبيين.

وأضافت: "لقد رأينا المقترحات الروسية ونناقشها مع الحلفاء الأوروبيين والشركاء، وأود أن أشير إلى أنه بدون الحلفاء الأوروبيين والشركاء لن تكون هناك مفاوضات حول الأمن الأوروبي".

 

البيت الأبيض أوكرانيا روسيا بوتين الولايات المتحدة

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