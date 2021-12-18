ضبط عاطل بحوزته مواد مخدرة قبل ترويجها فى بنها بالقليوبية

ألقت مباحث قسم ثان بنها بالقليوبية القبض على عاطل بحوزتة كمية من المخدرات المتنوعة بدائرة القسم يقوم بترويجها على عملائه حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم ثان بنها، بتردد عاطل على دائره القسم بترويج المواد المخدرة على عملائه.



وعقب تقنين الإجراءات واستأذن النيابة العامة تم أعداد اكمنة امنيه وضبط المتهم ويدعى "س ع ع" 18 سنة مقيم دائرة القسم وذلك بالقرب من كوبرى المشاة بعزبة البرنس دائرة القسم وبحوزته "500 جرام من مخدر البودر، و250 جرام من مخدر الهيروين، وسلاح أبيض "مطواة" ومبلغ مالى 1450 جنيه، وهاتف محمول، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والدراجة النارية لتسهيل تنقلاته والسلاح الأبيض للدفاع وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بحبسه 4 ايام على ذمة التحقيقات وتحريز المادة المخدرة المضبوطة وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.



من ناحية اخري جدد قاضى المعارضات بمحكمة شبين القناطر بمحافظة القليوبية تجديد حبس عاطل 15 يوما لضبطة بكمية من المخدرات.



وكانت نيابة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية امرت بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة ضبطه بحوزته كمية من مخدر البانجو تزن كيلو جرام، قبل ترويجها على عملائه بدائرة المركز.



كما أمرت النيابة العامة بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.



وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود معلومات سرية لضباط المباحث بالركز بقيام عاطل بالإتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز مسرحا لممارسة تجارته الأثمة.



وجرى إخطار اللواء محمد عناني مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، وجرى تشكيل فريق من ضباط مباحث المديرية ومباحث مركز شرطة شبين القناطر وتمكنوا من ضبط "س.ا.ا"، 30 عام عاطل مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، سبق اتهامه في 3 قضايا (قتل ومخدرات وسلاح).

وضبط بحوزته كمية من مخدر البانجو تزن 1 كيلو جرام، ومبلغ مالى 160 جنيه وهاتف محمول ، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بحبسه.