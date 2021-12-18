عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء : 66.7 مليار متر مكعب إجمالي الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي عام 2020/2021

صدى البلد

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم السبت، النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية والغاز الطبيعى في مصر عام 2020/2021 وأهم مؤشراتها مايلى :

الكميات المنقولة وسائل النقلوالكميات المنقولة بها

بلــــغ إجمــــالى الكميـات المنقـولة بواســطـة وســائـل نقــل المــواد البتروليــة 91.2 مليون طن مترى عام 2020/2021مقابل 86.4مليون طن مترى عــام 2019/2020 بنسبــة زيادةقدرها   5.6 % بعد استبعاد خط سوميد عام 2019/2020 والذي بلغ كميته 64.1 مليون طن متري . 

•  بلــغ اجمالى الكميات المنقولـة من المواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 325.3 ألف طن مترى عـام 2020/ 2021 بمتوسـط تكلفـة نقـل للطن قدرها 111جنيه مقابل 276.9 ألـف طـن مترى عام 2019/ 2020 بنسبة زيادة قدرها 17.5%.

• بلغـــت الكــميـات المنقولـــــــة باللـــــــوارى 22.5 مليـــــون طـــــن متــرى عـام 2020/2021 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها  65  جنيه مقابل 19.2 مليــــون طن مترى عام 2019/2020  بنسبة زيادة 17.2 %.

الإحصاء: 22.5 % انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري شهر سبتمبر 2021

«الإحصاء»: 6.2% معدل التضخم السنوي في مصر خلال نوفمبر 2021

• بلغ اجمـــالى الكميــــات المنـــقولة من المواد البترولية متضمنة )المنتجات البترولية ، الخــــــام ، المتكثفات ، البوتاجاز( بواسطـة خطــوط انابيـــب البتــــــرول 59.8 مليـون طـن متــرى عام 2020/2021 بمتوسط تكلفـــة نقــل للطــن علـى التوالـــى قــدرها) 532 ، 456 ، 184 ، 406 ( جنيه  مقابل  59.1 مليــون طن عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 1.2%

• بلغت الكميـــات المنقولـــة من الزيت الخـام والمنتجــات البتروليــة بالنـاقلات السـاحليــة المستأجرة  8.6 مليـــون طـــن عــام 2020 / 2021 بمتوسط تكلفــة نقل للطــن قدرها 98جنيه مقابــل  7.8 مليــون طن متري عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 10.5%.

• بلغت الكميـــات المنقولـــة من الغاز الطبيعى  66.7 مليار متر مكعب  منها

- 62.1 مليار متر كعب للسوق المحلى  بنسبة 93% .

- 4.6 مليار متر مكعب للتصدير بنسبة 7% , بمتوسط تكلفة نقل المتر المكعب   0.04جنيه لكل منهما جنيه عام 2020/2021 مقابل 61.2 مليـــار متر مكــعب عام 2020/  2019 بنسبة زيادة قدرها 9%.

• بلــغ إجمــالــى تكــلفــة نقــل الكميــات المنقولــة من الغاز الطبيعى 2.7 مليار جنيه بينما بلــغ إجمــالــى تكــلفــة نقــل الكميــات المنقولــة من المواد البترولية 30.6 مليار جنيه عام 2020/2021.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء السكك الحديدية البترول المواد البترولية أنابيب البترول الجهاز المركزي للتعبئة العامة والا

ترشيحاتنا

لمساعدتهم في القيادة.. مشروع قانون جديد في البرلمان من أجل أصحاب الهمم

مصر ضد قطر .. حفيظ دراجي: أحمد رفعت يقدر يمسح الأرض بأي مدافع

أفضل بدائل تطبيقات جوجل لهواتف أندرويد لعام 2021

أرخص 5 سيارات "سيدان" في الامارات لعام 2021 | صور

بإجمالى 30 ألف شهريا .. مضارب الأرز تورد للتموين 240 ألف طن لمدة 8 شهور

علي جمعة: الكائنات الأخرى في الكون تسبح ربها ويجب على المؤمن أن يحترمها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم: لا تعطيل للدراسة أو تأجيل للامتحانات بعد ظهور اوميكرون في مصر

كفارة التجاوزات غير الشرعية بين المخطوبين .. 3 أمور تغفر لك الأفعال المحرمة

بعد علمها بمصرع حفيدها.. وفاة جدة أحد ضحايا حادث الشيخ زايد بأزمة قلبية

كأس العرب .. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة قطر

الرقيق الأبيض..أشهر قضية دعارة في الوسط الفني انتهت بغموض قتل فنانة شهيرة|نوستالجيا

أهلاوي ولا زملكاوي.. حسنى عبدربه يكشف حقيقة انتمائه الكروي .. فيديو

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

خناقة على فيسبوك تنتهي بجريمة قتل في أحد شوارع البحيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موسم الرياض| بلقيس تشعل جماس جمهورها في ساوند ستورم

أيهما أصدق|هل سرقت نادية الجندي ممتلكات عماد حمدي أم حاول دفنها بغيرته؟

أكثر من 20 قتيلاً| شاهد.. إعصار راي المدمّر يسبب أضرارًا جسيمة بـ الفلبين

أصالة تطرب جمهور موسم الرياض في حفل ميدل بيست

فيديو

قضية "الأميرة مريم"| غضب عراقي للمطالبة بحقها.. "أحرقت بـ ماء النار"

كنت أحبه ولم يعرقلني| ميريام فارس تبكي في موسم الرياض بسبب العكاز

رد غير متوقع للفنانة| حالة اغماء في حفل أصالة بموسم الرياض

حالة نادرة.. شابة في جسد طفلة بسبب السرطان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ