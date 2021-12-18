ابن قنا.. 5 معلومات عن محب كاسر بعد وفاته المأساوية بـ السرطان

سيطرت حالة كبيرة من الحزن على الوسط الفني خلال الساعات الماضية، بعد وفاة الفنان محب كاسر، عن عمر يناهز 75 عامًا، بعد فترة من الصراع مع مرض السرطان.

ويرصد صدى البلد فيما يلي أبرز معلومات حول محب كاسر:

ولد محب كاسر ، في مركز إسنا بمحافظة قنا، بتاريخ 22 سبتمبر 1946.

بدأ محب كاسر مشواره الفني في حقبة الستينيات من القرن الماضي.

أول ظهور فني لـ محب كاسر كان من خلال فيلم «يوم الحساب» عام 1962.

كان محب كاسر بمثابة الحصان الأسود في الفن السابع، فرغم صغر أدواره إلا أنها لا تُنسى، وكان معظمها يتمحور في شخصية الحارس أو البواب.

يعتبر فيلم البحث عن فضيحة أبرز أعماله الفنية، حينما لعب دور البواب في الفيلم.

وفاة محب كاسر

أعلن الفنان منير مكرم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فسبوك عن وفاة الفنان محب كاسر ، بعد صراع مع مرض السرطان .

وعلق منير مكرم ناعياً الفنان الراحل قائلاً : الدوام لله أخى وحبيبى الفنان محب كاسر " .

"محب كاسر" ممثل مصرى من مواليد مركز إسنا محافظة قنا ، بدأ مشواره الفنى فى بداية الستينيات بفيلم " يوم الحساب "١٩٦٢ .

صراع محب كاسر مع المرض :

مر الفنان محب كاسر برحلة مع المرض كانت صعبة ، حيث أصيب بالرسطان .

وكان كتب كريم - ابن الفنان محب كاسر - منشورًا مؤثرًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طالب فيه أصدقائه ومتابعيه بالدعاء لوالده، بعد أن تدهورت حالته الصحية.

وتوسل ابن محب كاسر، بالدعاء لابية، وكتب عبر فيسبوك: «يارب انت الشافي المعافي نسألك بحولك وقوتك ان تمن بالشفاء العاجل علي باباحبيبي العزيز الفنان محب كاسر صاحب القلب الطيب».

وطمأن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الجمهور على صحة الفنان محب كاسر وأكد في تصريحات لـ صدى البلد أنه بخير حاليا وذلك بعد إصابته بضعف في عضلة القلب أدت إلى نقله أحد المستشفيات بـ 6 أكتوبر، مشيرا أن النقابة تتابع الحالة بإستمرار مع عائلته.

مسيرة محب كاسر

166 عملاً فنياً قدمها الفنان الراحل محب كاسر على الشاشة ، تنوعت ما بين السينما والمسرح والتليفزيون الذى كان صاحب نصيب الاسد من عدد أعماله .

بدأ “محب كاسر” ابن مركز إسنا محافظة قنا ، مشواره الفنى فى بداية الستينيات بفيلم " يوم الحساب "١٩٦٢ .

استمر محب كاسر فى تقديم أدوار صغيرة المساحة على الشاة مثل دور الحارس والبواب والغفير الصعيدى حتى مطلع الثمانينيات.

تفرغ محب كاسر للتليفزيون يعمل فى المسلسلات والأفلام التليفزيونية ومن أهمها " دموع فى عيون وقحه "١٩٨٠ و " محمد رسول الله " ١٩٨٣ و " عائلة الاستاذ شلش " ١٩٨٥ و " ليالى الحلمية "١٩٨٧ و"عفاريت السيالة"٢٠٠٤ و "بدون ذكر أسماء"٢٠١٣.هو البواب فى فيلم "البحث عن فضيحه"١٩٧٣ وهو حارس الفيللا فى فيلم الثأر ١٩٨٢.

كان لمحب كاسر عدد من الادوار المميزة خلال مشواره الفنى ، حيث ظهر فى دور عم بطل العمل “يوسف شعبان ” ، وشارك فى بطولة العمل كل من هدى سلطان وفادية عبد الغنى .