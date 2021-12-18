عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقيب الصيادين يوجه تحذيراً بسبب نوة الفيضة الصغرى .. صور

توقف الصيد
توقف الصيد

حذر أحمد نصار، النقيب العام للصيادين، جمـوع الصيادين بعدم القيام بأى عمليات صـيد، خـلال الأيام الثلاثـة القادمة نظراً لوجـود نـوة الفيضة الصغرى والتي سـوف تستمر ليـوم الثلاثاء القادم، مشيراً إلى هبوب رياح شديدة خلال تلك الأيام الثلاثة مما يصعب القيام بأى عملية صيد حتى لا يتعرض أي صياد للخطر.

محافظ كفر الشيخ يتابع نتائج ترشيد استخدام المياه في زراعة محصول القمح

لارتفاع الأمواج.. توقف حركة الملاحة في ميناء البرلس والبحر المتوسط بكفر الشيخ

توقفت حركة الصيد بميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، فضلا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، إضافة لهطول الأمطار بصورة متقطعة.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ،برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي ،إشارة من ميناء البرلس ،بتوقف حركة الصيد، ابتداءً من اليوم السبت، نظراً لسوء الأحوال الجوية ،وارتفاع الأمواج عن معدلاتها  الطبيعية أدى إلى توقف نشاط الصيد تماماً.

وناشد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، جموع الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم، وحياتهم، وضماناً لعدم تعرضهم  للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.


كما أصدر اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمدن، بمتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة.

ووجه  المحافظ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشدداً على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة،  أولا بأول، وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة.

IMG-20211218-WA0041
IMG-20211218-WA0041
IMG-20211218-WA0042
IMG-20211218-WA0042
IMG-20211218-WA0040
IMG-20211218-WA0040
IMG-20211218-WA0039
IMG-20211218-WA0039
IMG-20211218-WA0037
IMG-20211218-WA0037
IMG-20211218-WA0038
IMG-20211218-WA0038
IMG-20211218-WA0036
IMG-20211218-WA0036
IMG-20211218-WA0034
IMG-20211218-WA0034
IMG-20211218-WA0035
IMG-20211218-WA0035
IMG-20211218-WA0033
IMG-20211218-WA0033
IMG-20211218-WA0032
IMG-20211218-WA0032
IMG-20211218-WA0031
IMG-20211218-WA0031
IMG-20211218-WA0029
IMG-20211218-WA0029
IMG-20211218-WA0030
IMG-20211218-WA0030
حالة الطقس الطقس كفر الشيخ ميناء هطول الأمطار محافظ كفر الشيخ

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يتابع نتائج ترشيد استخدام المياه في زراعة محصول القمح

لارتفاع الأمواج.. توقف حركة الملاحة في ميناء البرلس والبحر المتوسط بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يشيد بمبادرة تجميل قرية الحوة بزراعة الأشجار.. صور

محافظ كفر الشيخ يتابع رفع مياه الأمطار ليلاً.. صور

سيارات لشفط تجمعات مياه الأمطار في بيلا كفر الشيخ.. صور

نائب محافظ كفر الشيخ يطلق إشارة ماراثون الدراجات على الطريق الدولي.. صور

بحضور جمال شعبان.. مناقشة رسالة دكتوراه في أمراض القلب بجامعة كفر الشيخ

رفع 2080 طن مخلفات خلال حملات نظافة في كفر الشيخ .. صور

ترشيحاتنا

سر كراهية هند ابنة سعيد صالح لـ عادل إمام.. فيديوجراف

لحسم المركز الثالث.. مصر وقطر تلجآن إلى ركلات الترجيح

فاروق الباز: سأبحث في نتائج مؤتمر جامعة الأزهر للتنمية المستدامة لاستغلاله لمعالجة تأثيرات المناخ

جهود جبارة|ماذا قدمت مصر لتحسين أوضاع المهاجرين ومنع الطرق غير الشرعية؟

عليه قضاء وقت أقل في الاستحمام.. إيلون ماسك يهاجم جيف بيزوس من جديد

الإمام الطيب يستحضر كلمة شيخ الأزهر المراغي في أول مؤتمرٍ عالميٍّ للأديان عام 1936م

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ظهور أوميكرون في مصر.. تعرف على أعراضه وإختلافه عن المتحورات الأخرى

كفارة التجاوزات غير الشرعية بين المخطوبين .. 3 أمور تغفر لك الأفعال المحرمة

التعليم: لا تعطيل للدراسة أو تأجيل للامتحانات بعد ظهور أوميكرون في مصر

بعد علمها بمصرع حفيدها.. وفاة جدة أحد ضحايا حادث الشيخ زايد بأزمة قلبية

الرقيق الأبيض..أشهر قضية دعارة في الوسط الفني انتهت بغموض قتل فنانة شهيرة|نوستالجيا

أهلاوي ولا زملكاوي.. حسنى عبدربه يكشف حقيقة انتمائه الكروي .. فيديو

كأس العرب .. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة قطر

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موسم الرياض| بلقيس تشعل حماس جمهورها في ساوند ستورم

أيهما أصدق|هل سرقت نادية الجندي ممتلكات عماد حمدي أم حاول دفنها بغيرته؟

أكثر من 20 قتيلاً| شاهد.. إعصار راي المدمّر يسبب أضرارًا جسيمة بـ الفلبين

أصالة تطرب جمهور موسم الرياض في حفل ميدل بيست

فيديو

فيديو جراف.. صقيع .. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

متخرجوش من البيت إلا للضرورة.. سر تحذير وزارة الصحة للحوامل

قضية "الأميرة مريم"| غضب عراقي للمطالبة بحقها.. "أحرقت بـ ماء النار"

كنت أحبه ولم يعرقلني| ميريام فارس تبكي في موسم الرياض بسبب العكاز

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ