فريدة عثمان تحرز المركز الـ11 في 50 م فراشة ببطولة العالم بأبو ظبي

انتهت فريدة عثمان منافسات سباق 50 متر فراشة في المركز الحادي عشر بزمن 25.49 ثانية ضمن فعاليات بطولة العالم للسباحة القصيرة بأبو ظبي.

ونجحت فريدة عثمان في التأهل إلى نصف نهائي منافسات 50 م فراشة بعد تحقيق المركز ال 8 في التصفيات بزمن 25.60 ثانية.

وانطلقت النسخة الخامسة عشر من بطولة العالم للسباحة القصيرة في مدينة أبو ظبي منذ يوم 16 وتستمر حتى 21 من ديسمبر الجاري بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة يمثلون 180 دولة.

وتقام ضمن البطولة 44 مسابقة على مدار 6 أيام و تصل قيمة جوائز البطولة الإجمالية إلى 2.8 مليون دولار.

ويمثل المنتخب المصري في البطولة : فريدة عثمان، عبدالرحمن سامح هريدي، محمد سامي، يوسف رمضان، يوسف القماش ومروان القماش.

كما يشارك في البطولة العديد من النجوم العرب، أبرزهم صاحب الذهبية الأوليمبية التونسي أحمد حفناوي.