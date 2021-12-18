الله يفرحكم.. رئيس الجزائر يوجه رسالة لمحاربي الصحراء بعد الفوز بكأس العرب

هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، منتخب الجزائر بعد فوزه بكأس العرب أمام منتخب تونس.

وكتب الرئيس تبون في تغريدة على حسابه بموقع تويتر "مبروك يا أبطال العرب..الله يفرّحكم كما فرحتونا".

مبروك يا أبطال العرب..الله يفرّحكم كما فرحتونا — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) December 18, 2021

وتوّج منتخب الجزائر بلقب بطولة كأس العرب بهدف في شباك تونس في المباراة التي جمعت المنتخبين على “استاد البيت” وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وجاء هدف الجزائر الأول من هجمة منظمة من لاعبي منتخب الجزائر بمجموعة من التمريرات أنهاها بغداد بونجاح بتمريرة هيأ الكرة لزميله أمير سعيود على حدود منطقة الجزاء الذي أطلق تسديدة يسارية قوية سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

وقبل لحظات من نهاية المباراة استغل لاعبو منتخب الجزائر تقدم فريق تونس بما فيهم حارس المرمي لإرسال كرة طولية لياسين براهيمي الذي وصل إلى المرمى الخالي وسجلها بنجاح.

بدأت المباراة سريعة من الطرفين وكانت تونس صاحبة المبادرة في تهديد الجزائر من تسديدة صاروخية عن طريق نعيم سليتي من على حدود الزاوية اليسرى لمنطقة جزاء الجزائر تصدى لها الحارس رايس مبولحي بصعوبة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وردت الجزائر سريعا وأهدرت هدفا محققا بعد انطلاقة سريعة من بغداد بونجاح على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء باتجاه طيب مزياني المتمركز دون رقابة دفاعية في مواجهة المرمى تماما لكن الأخير استقبل الكرة بتسديدة غير متقنة مرت إلى جوار القائم الأيسر للمرمى.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أفضلية نسبية من لاعبي المنتخب الجزائري على مستوى السيطرة بمناطق وسط الملعب.

وقبل لحظات من نهاية الوقت الأصلي ضاع هدف محقق للمنتخب التونسي بعد هجمة مرتدة سريعة بمجموعة من التمريرات المتدرجة من الخلف للأمام وصلت في النهاية لسيف الدين الجزيري المنطلق بشكل ذكي خلف الدفاع الجزائري داخل منطقة الجزاء والذي أطلق تسديدة قوية مرت إلى جوار القائم الأيسر للمرمى.

وحاولت تونس تعديل النتيجة من تسديدة رائعة عن طريق محمد علي بن رمضان من على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة جزاء الجزائر مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس رايس مبولحي.