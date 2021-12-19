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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق شقة عروسين ليلة زفافهما بالسيدة زينب

حريق
حريق

قررت جهات التحقيق، انتداب فريق من المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية، لمعاينة وأخذ عينات لفحصها من موقع حريق ألتهم شقة عروسين ليلة زفافهما بالسيدة زينب، لبيان أسباب اندلاعه وهل يوجد شبهة جنائية وراءه من عدمه.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها للتوصل لحقيقتها.

ويكثف رجال مباحث القاهرة من جهودهم لسرعه كشف غموض بلاغ احتراق شقة عروسين ليلة زفافهما بالسيدة زينب.

بداية اكتشاف الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة بدائرة قسم السيدة زينب .

على الفور تم التعامل مع النيران قبل ان تمتد لباقي الشقق المجاورة بالعقار محل البلاغ ، دون إصابات او خسائر في الأرواح .

وتبين من المعاينة الأولية احتراق أجزاء من شقة العروسين وتدمير بعض محتويات الشقة من أجهزة وجدران وسرائر ومتعلقات شخصية .

فيما قررت النيابة العامة انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وكشف ملابساته ، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة لبيان ما اذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه وفحص كاميرات المراقبة محل البلاغ ، وكذا الاستماع لشهود العيان من اسرة العروسين والسكان بالعقار .

ولم تتهم اسرة العروسين أي  شخص بالوقوف وراء الواقعة ، وفي انتظار تحريات المباحث وتقرير المعمل الجنائي .

وبعد الاستماع لأقوال أسرة العروسين الذين قرروا أنهم كانوا يقيمون حفل الزفاف في المريوطية بالهرم ، وتلقوا اتصالا هاتفيا من سكان العقار محل سكن العروسين بنشوب حريق وتصاعد ادخنة من داخل شقتهم .


علي الفور هرعوا الي الشقة وتمكنوا بمعاونة السكان من إخماد الحريق قبل ان يلتهم محتويات الشقة بالكامل ، واقتصرت التلفيات علي تدمير بعض محتويات الشقة وبعض من جهاز العروسين ، تم تحرير محضر وتباشر النيابة التحقيق في الواقعة .

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