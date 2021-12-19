استجابة لمناشدة الأهالي .. ضبط 76 تاجر مخدرات فى بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً مناشدة الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد بشن حملات أمنية لاستهداف مروجى المواد المخدرة بمنطقة السيدة خديجة بحى الضواحى في محافظة بورسعيد.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن استهداف منطقة الضواحى بعدة حملات أسفرت جهودها عن ضبط (34) متهماً بحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

فقد واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة على المنطقة محل الشكوى والمناطق المحيطة بها خلال الآونة الأخيرة وأسفرت جهودها عن ضبط (76) متهم فى (74) قضية "مخدرات" منها (13) قضية إتجار بمخدر (البانجو – الآيس – الهيروين).