نقيب المأذونين: تعديلات القانون لم تأت بجديد حول عمل المأذون ولا يوجد شيء اسمه أخذ إذن.. فيديو

قال الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين ، إن تعديلات قانون عمل المأذون لم تأتي بجديد لعمل المأذون، مؤكدا انه لا يجوز للمأذون توثيق عقد زواج لأشخاص دون السن القانوني وبالنسبة للمطلقة لابد من وجود وثيقة أشهاد الطلاق الخاصة بها والتحري والتأكد ، ولذألك الذى ينوب عن القاضي في حلف اليمين المأذون والتأكد من انقضاء العدة .

واضاف إسلام عامر خلال لقائه في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن الحالة الاجتماعية للمرآه لابد من أثباتها في وثيقة الزواج الجديدة أما أن تكون بكر أو تكون ارمله أن كانت بكر يتم الزواج بوكالة "فلان " وان كانت مطلقة يكتب مطلقة "فلان " بتاريخ الطلاق وتقر بانقضاء عدتها لإمكانية حملها .

واوضح إسلام عامر ، إن المطلقة التي تنقضي عدتها اذا كانت حامل لا يصح لها الزواج وان ادعت أنها غير حامل تحبس اذا ثبت ، لافتا إلي انه ليس هناك بما يسمي أذن بأن يتزوج الزوج علي زوجته ولكن وجوبي يتم إخطار الزوجة الأولي بزواجه ويرسل لها بعلم الوصول والزوجة تبلغ بزواج زوجها في كل الحالات من خلال أسبوع من تاريخ زواجه الجديد .