70 مليون جنيه ممتلكات.. ضبط عصابة للاتجار فى المواد المخدرة وغسيل الأموال

تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط تشكيلاً عصابياً ضم 6 أشخاص – لـ 5 منهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة. .

وتقوم العصابة ، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات ، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 70 مليون جنيه تقريباً.

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