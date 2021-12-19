سندعو الله أن يمنع عنا الشر.. علي جمعة يعلق على زرع شريحة في دماغ البشر

علق الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على أخبار زرع شريحة في دماغ البشر أو عقل الإنسان روج لها "إيلون ماسك" رجل أعمال كندي.

وقال الدكتور علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، سندعو الله سبحانه وتعالى أن يعطينا الخير ويمنع عنا الشر دائما.



خبير يحذّر من زرع شريحة إلكترونية في الدماغ

حذّر الدكتور محمد عزام خبير التحول الرقمي، من الميتافيرس الذي أعلن عنه مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة فيسبوك، وما أعلن عنه القطب الأمريكي إيلون ماسك، بشأن زرع أول شريحة في دماغ البشر مع بداية 2022.



وأضاف محمد عزام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور" مساء اليوم الأربعاء، : "نحن أمام عالم جديد يعاد تشكيله بالتكنولوجيا، أشبه بالأفلام الخيالية من حيث استخدام الشرائح الإلكترونية داخل جسم الإنسان، ويجب الحذر من أن هناك أهداف خبيثة وسيئة وغير أخلاقية، لكن كل تكنولوجيا لها جانب جيد أيضًا".



وتابع الدكتور محمد عزام خبير التحول الرقمي، : "لم تبدأ حتى الآن مرحلة استخدام الشرائح في دماغ الإنسان، إذ أن الشريحة التي أعلن عنها القُطب الأمريكي مازالت في مرحلة البحث والتطوير، حيث يتم تطوير هذه التكنولوجيا بتقنية النانو تكنولوجيا ويمكن استخدامها في العلاج من الأمراض وقد تستخدم في علاج البشر وإن لم يتم إدارتها جيدا ستحدث كوارث للبشرية".



وأوضح الدكتور محمد عزام خبير التحول الرقمي، أن ما أعلن عنه إيلون ماسك يبعث على الخوف "يخض"، حيث يستهدف الربط بين الذكاء الطبيعي والذكاء الاصطناعي، ويمكن التحكم في الإنسان وحياته وشعوره وتصرفاته وتفكيره وبالتالي فإن هذا الموضوع يستحق إلى الوقوف كثيرًا أمامه وقد يتم وضع محددات أخلاقية لهذا الأمر وإن لم يحدث ذلك فإننا سنواجه كوارث لا يمكن تصورها.



وحذر الدكتور محمد عزام خبير التحول الرقمي، من أنه قد لا يمكن الفصل بين العالمين المادي والافتراضي وسيكون لدى البشر نفس الأحاسيس والأفكار: "سنصبح إرادة رهينة هذا العالم الجديد إذا دخلنا إليه بإرادتنا حيث يتحكم فيه المنصات والشركات الكبرى تستغل هذا الأمر وهذه الأمور تؤثر على الأمن القومي للدول وقد تؤدي إلى انهيارها".



وأتمّ الدكتور محمد عزام خبير التحول الرقمي، أن : "هناك جانب مضيء لهذه التكنولوجيا وبخاصة العلاج لأمراض مستعصية التي كانت تسبب أعداد وفيات كبيرة".

