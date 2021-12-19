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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيناريو مخيف.. علماء يؤكدون إصابة مئات الآلاف بـ أوميكرون في بريطانيا

إصابات كورونا
إصابات كورونا

قال مستشارون علميون للحكومة البريطانية، اليوم الأحد، إنه من شبه المؤكد إصابة مئات الآلاف بـ متحور أوميكرون لـ فيروس كورونا يوميا، وأن من المرجح ارتفاع عدد حالات الدخول إلى المستشفيات.

وقالت المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ، "أعداد حالات الإصابة المسجلة بعدوى أوميكرون، والتي تم إدخالها إلى مستشفيات المملكة المتحدة، ربما تكون عشر العدد الحقيقي بسبب تأخر بيانات تقارير المستشفيات".

وأظهرت البيانات المنشورة أمس السبت، أن الإصابات المؤكدة بـ أوميكرون بلغت 24968 حالة، بما يزيد قليلا على عشرة آلاف حالة مسجلة قبل 24 ساعة.

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ووفقا لمحضر الاجتماع، فإنه دون اتخاذ المزيد من الإجراءات لإبطاء تفشي فيروس كورونا فسوف تصل "ذروة الدخول إلى المستشفيات إلى ما لا يقل عن ثلاثة آلاف حالة يوميا في إنجلترا".

وكان عمدة لندن صادق خان أعلن حالة الطوارئ القصوى في لندن، عقب تزايد إصابات اوميكرون.

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