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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

عايزاه يفرح.. سيدة تشعل السوشيال ميديا وتبحث عن عروسة لزوجها.. فيديوجراف

صدى البلد

أثارت سيدة تدعى ثويبة صابر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد منشور لها تطلب من خلاله عروسة ثانية لزوجها .

وتصدرت السيدة ثيوبة محركات البحث، بين اتفاق الرجال معها، وانتفاضة السيدات والزوجات ضدها، لكونها تبحث عن زوجة أخرى تشاركها زوجها.

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مواصفات الزوجة الثانية 

وكشفت السيدة «ثويبة» عن مواصفات الزوجة الثانية، قائلة: «أهم حاجة بتعرف تطبخ وتكون ست بيت، ومتكنش مهيبرة، عاوزة واحدة هادئة ولطيفة، ومش متقبلة المزاج».

الزواج الثاني قريبا


وأكدت الزوجة خلال حديثها أنها بالفعل وجدت العديد من الاختيارات بين العرائس: «لقينا عرايس كتير، وبنشوفهم ونسأل عليهم، وقريب إن شاء الله يتجوز وربنا يتمم بخير».

واختتمت: «أنا مش بدور ليه على خدامة، ولا واحدة تشيلني عشان أنا أعمل كاريري، لأ أنا بدور على سيدة تصونه ويصونها برده، وأنا مش بدور على تريند ولا بكرهه ولا رامياه، هو أفضل راجل ممكن تقابليه في حياتك».

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالي:

ثويبة صابر عروسة ثانية الزوجة الثانية الزواج الثاني انتفاضة السيدات محركات البحث

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