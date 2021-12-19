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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اعتماد لوائح مالية جديدة في بطولة الفورمولا إي

صدى البلد

أعلنت بطولة الفورمولا إي والاتحاد الدولي للسيارات عن اعتماد لوائح مالية جديدة لبطولة العالم "إيه بي بي فورمولا إي"، وذلك بعد الحصول على موافقة المجلس العالمي لرياضة السيارات التابع للاتحاد الدولي للسيارات.

يأتي هذا الإعلان قبيل انطلاق السباق الأول ضمن جدول منافسات موسم 2022، حيث يفتتح سباق الدرعية إي بري، الذي يتضمن سباقين، بطولة العالم "إيه بي بي فورمولا إي" في المملكة العربية السعودية، وذلك يومي 28 و29 يناير 2022.

وتدخل اللوائح المالية الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من 1 أكتوبر من العام القادم، حيث تتوافق هذه اللوائح مع اللوائح الفنية والرياضية للبطولة. وسيتم تقديم مجموعتين من اللوائح المالية، واحدة لفرق الفورمولا إي، وأخرى للمصنعين في بطولة الفورمولا إي.

بالنسبة لفرق الفورمولا إي:سيتم تحديد مستوى الإنفاق للموسمين 9 و10 بمبلغ 13 مليون يورو (55 مليون ريال سعودي) لكل موسم مع استثناءات انتقالية معينة خاصة بالتزامات التعاقد الحالية ابتداءً من الموسم الحادي عشر وما بعده، سيرتفع مستوى الإنفاق إلى 15 مليون يورو (63.6 مليون ريال سعودي) لكل موسم، على أن تتضمن تكاليف السائق والتكاليف الأخرى المرتبطة بالمرحلة الثانية من سيارة الجيل الثالث، وهذا ما يسهل الاستثمار المستمر في المواهب وأعمال التطوير.

بالنسبة للمصنعين:
سيعمل المصنعون في حدود مستوى إنفاق قدره 25 مليون يورو (106 مليون ريال سعودي) على مدى موسمين متتاليين ابتداءً من الموسم التاسع.
يشمل ذلك تكاليف عمليات البحث والتطوير وأنشطة التصنيع والخدمات الإلزامية المستمرة لدعم فرق الفورمولا إي.
 

إيه بي بي فورمولا إي الدرعية إي بري بطولة الفورمولا آي بطولة العالم المجلس العالمي لرياضة السيارات

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