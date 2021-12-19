ضبط 150 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مديري مديرتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت مديرية التموين بتشكيل حملة تموينيه برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل المديرية وعبد الكريم عوض الله مساعد مدير المديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة تحمل رقم ١٢٥٤ بقيادة السائق أ ف م ع وتم التحفظ على ١٥٠ شيكارة دقيق بلدي مدعم من قِبل الدولة من مطحن كائن بالمنطقة الصناعية بجمصة التابعه لمحافظة دقهلية قبل بيعه بالسوق السوداء.

وتم تسليم الدقيق إلى مستودع دقيق الحسينية وتسليم السيارة والسائق إلى مركز شرطة الحسينية وتحرير محضرا رقم ٢٤٣٧٠ جنح بندر الحسينية.