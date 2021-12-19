فيديو وصور.. ضبط مصنع في المنوفية يستخدم معجون الحوائط في تصنيع الجبن

ما زالت التحقيقات مستمرة في قيام مصنع باستخدام معجون الحوائط في تصنيع جبن بالمنوفية.

وكان قد تم مداهمة أرض فضاء تم استغلالها كمصنع لتصنيع الجبن في المنوفية ويستخدم معجون حوائط في التصنيع وهروب صاحب المصنع.

حيث تمكنت حملة من مدينة تلا والصحة والتموين من مداهمة مصنع بقرىة سماليج بمركز تلا لتصنيع الجبن.

حيث ضبط ٤٠٥٠٠ قطعة جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي باجمالى١٤ طنا و ٥ شيكارة معجون حوائط زنه ١٥ ك،و ١٩٨ كيس جبن زنه الواحدة ٥٠ ك إجمالى ١٠ أطنان.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات و سحب جزء من المضبوطات كعينات لارسالها لمعامل وزارة الصحة، اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين .

وأوضحت هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة تلا، أنهم تلقوا معلومات عن قيام مصنع بتصنيع الجبن من مواد غير صالحة، حيث انتقلت قوة من رئاسة المركز والصحة والتموين.

وتابعت أن المصنع مقام علي ارض فضاء خالية وحاول العاملون به الهروب ومنعهم من الدخول وتهريب بعض المنتجات وبعد الدخول تبين وجود معجون حوائط وبعض السيدات يحملن فرش حمام لتنظيف قطع الجبن .

وأضافت أنه يتم استخدام بودرة حوائط وملح طعام فاسد منتهي الصلاحية وبعض المنتجات المتعفنة وألبان ماعز مخزنة في أجولة وملقاة في مياه صرف صحي.

وأشارت إلي أنه تم تقدير المنتجات بنحو 37 طنا منها 15 طن جبن مشكلة عليها عفن وملقاة في الأرض في الأتربة.

وأضافت أنه تم تحويل الأمر للنيابة العامة للتحقيق مع انتظار نتائج عينات معامل الصحة حيث سيتم اتخاذ إجراءات بتشميع المصنع.