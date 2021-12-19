بينيت يعلن بدء الموجة الخامسة من فيروس كورونا في إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إن الموجة الخامسة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قد بدات في إسرائيل.

وبحسب موقع والاه العبري، قال بينيت إن الوقت ينفد والموجة الخامسة قادمة إلى بلاده، وذلك خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية، اليوم، على خلفية الانتشار السريع لمتحور أوميكرون في إسرائيل.

وتوقع الموقع العبري موافقة الحكومة على مجموعة من الإجراءات الاحترازية، خاصة بالمراكز التجارية ومراكز التسوق في إسرائيل، سيتم من خلالها فرض عقوبات مغلظة على من يخالفها، فضلا عن احتمال مناقشة الحكومة الإسرائيلية لقائمة الدول الحمراء.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن متحور "أوميكرون" يتفشى في البلاد بشكل متسارع جدا، وأن إسرائيل وفرت وقتا ثمينا حينما فرضت قيودا على دخول البلاد عبر مطار بن جوريون، وهو ما أدى إلى تأخير ظهور "أوميكرون"، مطالبا المواطنين بالاستعداد لتلقي جرعة زائدة أو معززة من لقاح كورونا.