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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تفشي أوميكرون.. الكنيست الإسرائيلي يطالب 9 من نوابه بدخول الحجر الصحي

إسرائيل
إسرائيل

قال المتحدث باسم الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن 9 من نواب البرلمان الإسرائيلي مطالبون بدخول الحجر الصحي.

وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست، قال المتحدث باسم الكنيست، إن السبب في ذلك، هو احتمالية تعرضهم إلى متحور أوميكرون الجديد لـ فيروس كورونا.

وكان النواب الـ 9 على اتصال بمراسل في قناة الكنيست والذي تبين إصابته بـ فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19"، وسط شكوك أنه قد يكون أصيب بـ متحور أوميكرون.

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وفي الأسبوع الماضي، تبين إصابة حارس أمن بالكنيست بـ متحور أوميكرون، وفي الأيام اللاحقة تبين إصابة 4 موظفين آخرين بفيروس كورونا يرجح أن أحدهم أصيب بأوميكرون.

ونتيجة لذلك، طلب من العشرات من موظفي الكنيست والنواب الدخول في عزل صحي وفقا للتدابير الخاصة بمواجهة المتحور الجديد.

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