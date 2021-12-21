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رئيس التحرير
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فيديو جراف

أحمد حلمي وسمية الألفي .. رحلة صراع الفنانين مع مرض السرطان

رحلة صراع الفنانين
رحلة صراع الفنانين مع مرض السرطان

تسبب مرض السرطان في معانه العديد من نجوم الفن، فقد تسبب هذا المرض اللعين في وفاة الكثيرمن الفنانين الذين غادروا الحياة بعد صراع دامي مع هذا المرض الخبيث واللعين ويصل عدد الذين فارقوا الحياة بسبب هذا المرض لحوالي 100 فنان وأكثر .

معالي زايد

من الراحلين بسبب هذا المرض اللعين الفنانة معالى زايد التى فارقت الحياة يوم 10 نوفمبر حيث كانت تعانى من الإصابة بالسرطان بقناة فالوب بعدما انتشر المرض بصورة سريعة حتى أصاب الكبد والرئة مما أدى إلى فشل فى أجهزة التنفس وتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعى حتي فارقت الحياة تاركة اعمالا خالدة لا تنسي .

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عبدالله محمود

ورحل الفنان عبدالله محمود بمرض السرطان عام  2006 كما رحلت الفنانة زيزي البدراوي والتي عانت من سرطان الرئة وأمراض مزمنة مثل القلب والشلل الرعّاش، ودخلت المستشفى وتوفيت هناك ورحلت الفنانة ميرنا المهندس بسبب سرطان القولون بعد معاناة شديدة مع المرض كما رحلت المطربة والفنانة العظيمة فايزة أحمد بسبب هذا المرض أيضا وكذلك الفنانة مديحة كامل التي أصيبت بسرطان الثدي وابتعدت عن الأضواء بفعل المرض ومثلها الفنانة مها صبري التي اصيبت بسرطان الثدي وتوفيت في عام 1989 بمجرد وصولها إلى سن 57 وكانت الفنانة شادية من المصابين بهذا المرض لكنها قاومته وشفيت منه لكنها رحلت في النهاية بسبب اصابتها بجلطة دماغية .

لمزيد من التفاصيل عن رحلة علاج أبرز الفنانين مع السرطان شاهد الفيديو جراف التالي:

مرض السرطان معالى زايد عبدالله محمود فارقت الحياة الفنانين نجوم الفن المرض الخبيث ميرنا المهندس

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