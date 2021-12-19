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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخشت: افتتاح مسرح "دولت أبيض" بمدينة جامعة القاهرة.. قريبًا

مسرح جامعة القاهرة
مسرح جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن قرب انتهاء أعمال إنشاءات مسرح "دولت أبيض" بالمدينة الجامعية والتي بدأت منذ 18 شهرًا بعد وضع حجر الأساس في مايو 2020، والعمل بوتيرة سريعة للانتهاء من الأعمال الإنشائية قريبًا، وتجهيز المسرح وفقًا لأحدث التقنيات العالمية ليكون منارة تدعم رسالة الفن الراقي وتساهم في إحداث نقلة نوعية في النشاط المسرحي والفني الجامعي، وتقديم جيل جديد من طلاب مسرح الجامعة لمصر والعالم.


وأوضح الدكتور محمد الخشت، اهتمام جامعة القاهرة بالثقافة والفنون للنهوض بالعقل والوجدان معًا، ودعم دور الفن المسرحي في المجتمع، وفتح مسارات جديدة من الأنشطة الطلابية لاكتشاف المواهب وصقل مواهب الطلاب وإبداعاتهم، والتعبير عن الطاقات الكامنة لديهم في مختلف المجالات من أجل تنمية شخصياتهم، وذلك في إطار تفعيل دور الجامعة كإحدى المؤسسات التنويرية التي يقع عليها الدور الأكبر في بناء شخصية المواطن.

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وأكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة لم تترك فراغًا تنمو فيه أية أفكار لا تسعى لخدمة الوطن وابنائه، وجففت منابع التطرف بتكوين جيل واع يمتلك فكرا نقديا متميزا يكشف الزيف والفكر المنحرف، لافتًا إلى أن الفنون الراقية التي ترعاها جامعة القاهرة تتفاعل مع عقلية الشباب بما يمكنه من ترقية ذوقه وفكره ليصبح قادرًا بوعي على مواجهة أي فكر متطرف والمساهمة بقوة في التنوير والذي بدوره يساهم في النهوض بالمجتمع ككل.


جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تبذل جهودًا متواصلة في دعم الأنشطة الإبداعية للطلاب جعلت ساحتها خالية من أي فكر متطرف، ولذلك حرصت على إنشاء مسرح يحمل اسم واحدة ممن شكلوا المسرح العربي "دولت ابيض" حيث تسعى جامعة القاهرة ليصبح دورها تشكيل معالم حركة المسرح العربي في السنوات المقبلة من خلال إتاحة الفرصة لكل المواهب لتعبر عن نفسها بكل قوة وتقديمها بشكل لائق للمجتمع الفني.


وخلال الـ 4 سنوات الماضية أولت جامعة القاهرة اهتمامًا كبيرًا بالنشاط المسرحي لدوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، ورفع درجة وعي الطلاب بأهمية المسرح ورسالته الهادفة مما يساهم بقوة في التنوير والارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، والذي بدوره يساهم في النهوض بالمجتمع ككل.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة الخشت دولت أبيض مسرح

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