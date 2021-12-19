شقيق سمية الألفى لـ صدى البلد: حالتها مستقرة وتعود لمنزلها غدا

كشف ألفى الألفى شقيق الفنانة سمية الألفى تطورات حالتها الصحية ، بعد إجراء عملية استئصال ورم بمنطقتى الصدر وتحت الإبط.

وقال ألفى الألفى فى تصريح خاص لـ صدى البلد :إن الفنانة سمية الألفى بصحة جيدة ومستقرة حاليا حيث تم استئصال الورم ،بعد أن اجرت عملية جراحية أمس استغرقت عدة ساعات.

وأضاف ألفى الألفى : الأطباء المعالجون الذين اجروا العملية الجراحية واستئصال الورم أرسلوا عينة منه إلى المعمل لتحليله وننتظر نتيجتها.

وأوضح ألفى الألفى : أن سمية الألفى حاليا تمكث فى غرفتها بحالة مستقرة وتأخذ قسطا من الراحلة وفى الأرجح سوف تغادر المستشفى غدا بعد الاطمئنان عليها تماما.

سمية الألفى

شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من التحسن فى الوضع الصحى للفنانة سمية الألفى وذلك بعد إجراء عملية جراحية أمس، السبت، باستئصال الورم الخبيث الذى أصابها فى منطقتى الصدر وتحت الإبط.

وأصبحت حالة الفنانة سمية الألفى مستقرة وفى تحسن مستمر بعد إجراء العملية الجراحية، ومن الأرجح أن تغادر المستشفى خلال ساعات قليلة وبعد أن يطمئن الأطباء على صحتها تماما.

إصابة سمية الألفى بورم خبيث

أكدت الفنانة سمية الألفي، أنها ستجري عملية جراحية في أحد المستشفيات بالمهندسين إثر إصابتها بورم خبيث في الصدر.

وقالت سمية الألفي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنها بالفعل متواجدة حاليًا في المستشفى لاستئصال ورم في منطقة الصدر من الدرجة الرابعة، بعدما تأكدت من إصابتها بالسرطان.

وتواصل موقع “صدى البلد” مع الفنان أحمد الفيشاوي، للاطمئنان على الحالة الصحية لوالدته الفنانة سمية الألفي، بعدما اكتشفت إصابتها بورم خبيث في الصدر من المرحلة الرابعة.

وقال أحمد الفيشاوي، في تصريح لـ “صدى البلد”: "ما زالت الفنانة سمية الألفي في المستشفى حتى الآن لمتابعة حالتها الصحية والاطمئنان عليها".

تفاصيل إجهاض سمية الألفي 13 طفلا

ودخلت الفنانة سمية الألفي، في نوبة بكاء، بعد ذكرها تفاصيل إجهاض ١٢ طفلا، في بداية حياتها الزوجية، مؤكدة أنها أسمتهم باسم أحمد الفيشاوى، وذلك أثناء استضافتها في برنامج “السيرة” مع الإعلامية وفاء الكيلاني.

وأضافت سمية الألفي: "أنا مناضلة ومقاتلة وأسد ومش ضعيفة، وصلاح جاهين له فضل بعد ربنا إن أحمد يعيش وأخدني لدكتور قريبه، ونمت تسعة أشهر إلى أن أنجبت".

وتابعت الفنانة سمية الألفي: "عملت عملية تعرف باسم ربط الرحم، ونمت تسعة أشهر، وخلفت أحمد وعمر بعد كده".