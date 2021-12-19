عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شقيق سمية الألفى لـ صدى البلد: حالتها مستقرة وتعود لمنزلها غدا

سمية الألفى
سمية الألفى

كشف ألفى الألفى شقيق الفنانة سمية الألفى تطورات حالتها الصحية ، بعد إجراء عملية استئصال ورم  بمنطقتى الصدر وتحت الإبط. 

وقال ألفى الألفى فى تصريح خاص لـ صدى البلد :إن الفنانة سمية الألفى بصحة جيدة ومستقرة حاليا حيث تم استئصال الورم ،بعد أن اجرت عملية جراحية أمس استغرقت عدة ساعات. 

وأضاف ألفى الألفى : الأطباء المعالجون الذين اجروا العملية الجراحية واستئصال الورم أرسلوا عينة منه إلى المعمل لتحليله وننتظر نتيجتها. 

وأوضح ألفى الألفى : أن سمية الألفى حاليا تمكث فى غرفتها بحالة مستقرة وتأخذ قسطا من الراحلة وفى الأرجح سوف  تغادر المستشفى غدا بعد الاطمئنان عليها تماما. 

سمية الألفى 

شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من التحسن فى الوضع الصحى للفنانة سمية الألفى وذلك بعد إجراء عملية جراحية أمس، السبت، باستئصال الورم الخبيث الذى أصابها فى منطقتى الصدر وتحت الإبط.

وأصبحت حالة الفنانة سمية الألفى مستقرة وفى تحسن مستمر بعد إجراء العملية الجراحية، ومن الأرجح أن تغادر المستشفى خلال ساعات قليلة وبعد أن يطمئن الأطباء على صحتها تماما.

إصابة سمية الألفى بورم خبيث 

أكدت الفنانة سمية الألفي، أنها ستجري عملية جراحية في أحد المستشفيات بالمهندسين إثر إصابتها بورم خبيث في الصدر.

وقالت سمية الألفي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنها بالفعل متواجدة حاليًا في المستشفى لاستئصال ورم في منطقة الصدر من الدرجة الرابعة، بعدما تأكدت من إصابتها بالسرطان.

وتواصل موقع “صدى البلد” مع الفنان أحمد الفيشاوي، للاطمئنان على الحالة الصحية لوالدته الفنانة سمية الألفي، بعدما اكتشفت إصابتها بورم خبيث في الصدر من المرحلة الرابعة.

وقال أحمد الفيشاوي، في تصريح لـ “صدى البلد”: "ما زالت الفنانة سمية الألفي في المستشفى حتى الآن لمتابعة حالتها الصحية والاطمئنان عليها".

بعد استئصال الورم.. تطورات الحالة الصحية لـ سمية الألفى

آخرهم سمية الألفي.. نجوم صارعوا مرض السرطان

تفاصيل إجهاض سمية الألفي 13 طفلا

ودخلت الفنانة سمية الألفي، في نوبة بكاء، بعد ذكرها تفاصيل إجهاض ١٢ طفلا، في بداية حياتها الزوجية، مؤكدة أنها أسمتهم باسم أحمد الفيشاوى، وذلك أثناء استضافتها في برنامج “السيرة” مع الإعلامية وفاء الكيلاني.

وأضافت سمية الألفي: "أنا مناضلة ومقاتلة وأسد ومش ضعيفة، وصلاح جاهين له فضل بعد ربنا إن أحمد يعيش وأخدني لدكتور قريبه، ونمت تسعة أشهر إلى أن أنجبت".

وتابعت الفنانة سمية الألفي: "عملت عملية تعرف باسم ربط الرحم، ونمت تسعة أشهر، وخلفت أحمد وعمر بعد كده".

السرطان استئصال ورم الفنانة سمية الألفي أخبار سمية الألفى أعمال سمية الألفى شقيق سمية الألفى

موضوعات متعلقة

محمد هنيدى يكشف عن فيديو طريف بكواليس فيلم «وش إجرام»

تحرش وفيديوهات مخلة.. نجوم متهمون في قضايا غير أخلاقية| أخرهم شادي خلف

شبه الجيوب الأنفية.. شيكو يصاب بفيروس كورونا

بعد استئصال الورم.. تطورات الحالة الصحية لـ سمية الألفى

نادية الجندى ردا على أحد متابعيها: عماد حمدي كان أبويا وأخويا وزوجي.. نوستالجيا

نفس فريق أحمد نوتردام.. رامز جلال يستعد لتصوير فيلم "نصى الحلو"

تكريم أحمد عبد العزيز فى ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية

بكاء ماجد المصري وابنته فى عقد قرانها .. صور

ترشيحاتنا

تسبب في إصابتهما بجروح خطيرة.. انفجار بطارية هاتف ذكي في وجه طفلين

النشرة الدينية.. علاقة الأرزاق بالرحمة ورعاية كبار السن.. هذا الدعاء يوجب لك شفاعة النبي.. حكم من تلفظ بالطلاق على سبيل الحكاية

لطلاب الأول والثاني الثانوي.. خطوات تجهيز التابلت لاستلام أكواد الاختبارات وفتح منصة الامتحان

حصاد البحوث الإسلامية في 2021.. أكثر من 719 ألف لقاء دعوي في أرجاء الجمهورية

السجن المؤبد لـ محمود عزت في قضية التخابر مع حماس .. شاهد

شقيق سمية الألفى لـ صدى البلد: حالتها مستقرة وتعود لمنزلها غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية ..اعرف التفاصيل

بالأسماء.. شوبير يعلن المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة

استبعاد طارق حامد.. 40 لاعبا فى القائمة المبدئية لمنتخب مصر بأمم أفريقيا

تفاصيل العثور علي مصنع إنتاج جبن من معجون حوائط في المنوفية وهروب صاحبه|صور

تعطيل الدراسة ورفع حالة الطوارئ بالمحافظات الشمالية|تحذير من طقس الأحد بالقاهرة والجيزة

حرصا على سلامة الطلاب..تعطيل الدراسة في 4 محافظات غدا لسوء الأحوال الجوية

التعليم: لا تعطيل للدراسة أو تأجيل للامتحانات بعد ظهور أوميكرون في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنون.. شاهد امرأة تحول مطبخها إلى شاطئ رملي لأطفالها|صور

شاهد قرد ينتقم من كلاب قتلت صغيره|فيديو

حصاد عام 2021.. زواج وطلاق ومرض وخلافات.. نجوم الفن بين الإنجاز الفني والحياة الشخصية

شاهد.. أول خدمة توصيل طعام إلى الفضاء على يد ملياردير ياباني

فيديو

محمد هنيدى يكشف عن فيديو طريف بكواليس فيلم «وش إجرام»

عمري ما غيرت من حد .. تفاصيل وفاة طالب على يد زميله بسنتر دروس بالشرقية

لـ سرقة «هاتف ومحفظة».. شاب يقاوم تشكيلا عصابيا حتى الموت على الدائري

خارج المجموع .. تعليمات مهمة قبل امتحانات "أولى وثانية ثانوي"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ