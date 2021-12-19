محافظ الشرقية: نسعى لاستثمار أوقات فراغ الشباب لإعدادهم بدنيا وفكريا

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تسعى جاهدة لاستثمار أوقات فراغ الشباب بمختلف فئاتهم العمرية بما يساهم في إعدادهم بدنيا وفكريا بجانب تنمية قدراتهم ومهاراتهم بمختلف المجالات، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل أدبية وثقافية تساعدهم على التفكير والإبداع ورفع المستوى الفكري والثقافي بالإضافة إلى توجيه طاقاتهم لصالح المجتمع.

وفي هذا الإطار أوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت الإدارة العامة للشباب بالمديرية بتنظيم ورشة عمل تثقيفية عن فن كتابة المقال الصحفي ضمن الأنشطة الأدبية والثقافية التي قدمها النادي الثقافي بالمديرية وذلك بمركز شباب ميت حمل التابع لإدارة شباب بلبيس وبمشاركة 30 شاب وفتاه من أعضاء مركز الشباب المشاركين في أنشطة النادي الثقافي والمتميزين في الأنشطة الثقافية والأدبية.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى قيام محمد عشري الناقد الأدبي عضو اتحاد كتاب مصر وكيل ثقافة بلبيس بتقديم الندوة والتي أوضح فيها كيفية كتابة المقال الصحفي والجوانب التي يجب ان يراعيها كاتب المقال وأهمها أن يختار الجمل البسيطة التركيب، وأن يتوخى الحيطة والحذر في استخدام المفردات خاصة التي تحمل معاني اصطلاحية دقيقة مع مراعاة قواعد الإملاء والترقيم.

كما تم استعراض أنواع المقالات الصحفية كالمقال الافتتاحي، والمقال العمودي، والمقال التحليلي، والمقال النقدي وذلك بهدف نشر الفن الصحفي والتدريب على الكتابة الصحفية وتقديم معلومات عن فنون الصحافة لتطوير الذات وتنمية المواهب الصحفية وإكساب الشباب والفتيات الكفاءة والقدرة على كتابة المقال الصحفي بشكل جيد مما يؤهلهم للعمل الصحفي مستقبلاً.