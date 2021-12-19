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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد واقعة مصنع المنوفية.. نصائح للتفرقة بين الجبن السليم والمغشوش

صدى البلد

 منتجات الألبان مثل الحليب والجبن من المنتجات المستهلكة على نطاق واسع ذات القيمة الغذائية العالية والأهمية الاقتصادية في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم. 

يمكن أن يأتي الحليب للاستهلاك المباشر أو لتصنيع الجبن من أنواع حيوانية مختلفة مثل الأبقار والماعز والأغنام والجاموس ، إلخ .

حليب البقر هو الأكثر انتشارًا في صناعة الجبن ؛ ومع ذلك ، فإن الأجبان التقليدية في جميع أنحاء العالم من حليب الأنواع الأخرى 

 وتستهلك الجبن على نطاق واسع كجزء من النظام الغذائي اليومي أو تعتبر منتجات عالية الجودة يتم تصديرها. يؤثر أصل الحليب وتكوينه على الخصائص الحسية للجبن ،

كيف تميز الجبنة الجيدة من الجبنة المغشوشة؟  
1- الجبنة التي اضيف لها النشاء لتتماسك ويضاف لها النشاء بدل الملح لتتماسك في درجة الحرارة العادية يضاف الى العينة قطرة من اليود فيتحول الى اللون البنفسجي مما يدل على وجود النشاء. 


2- الجبنة مسحوبة الدسم خالية من النشاء ينهار قوامها بالغليان يضاف لها الكثير من الملح لتتماسك غير قابلة للتشغيل عند تعرضها للحرارة. 
 

لذلك يمكنك وضع قطعة الجبنة في ماء واذا اخرجت لون ابيض داكن دليل علي غش الجبنة اما اذا كانت الماء شفاف وبلونه الطبيعي او تغيره بشكل بسيط فهذا دليل ان الجبنة غير مغشوشة وسليمة 

وقد تكون هناك العديد من المواصفات التي تكشف عن غش الجبن 

الجبن الذي يميل لونه للاصفرار ورائحة غير تقليدية نزول الماء الكثير من الماء من قطعة الجبنة بروائح نفاذه قد يدل علي غشها

كما انا قوام الجبنة يدل على غشها فإن الجبنة المغشوشة تكون غير متماسكة وتتعرض لتفتت وتوجد بها بعض القطع المتحجرة .

توجد بها التشققات 

لذلك ابتعد عن الجبن التي تحتوي على مصطلح دهن نباتي .

أما عن صلاحية الأجبان الموجودة في الأسواق تتفاوت بين نوع وآخر، فالقريش صلاحيتها شهر واحد، والجبن النباتي بعبوات بلاستيكية صلاحيتها 3 أشهر، وجبن "الثلاجة" صلاحيتها 6 أشهر، أما الجبن الإسطنبولي فصلاحيتها عام كامل، والجبن الرومي صلاحيتها 18 شهرا.

تمكنت الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية من ضبط 37 طن جبن غير صالح للاستهلاك الآدمي، داخل مصنع بقرية «سماليج»، التابعة لمركز تلا، وهي أكبر ضبطية من نوعها، بمشاركة عدد من الجهات، من بينها مفتشي الصحة بتلا، ومفتشي وزارة التموين، ومسؤولي مجلس مدينة تلا، بقيادة هناء عقيلة، رئيس المدينة، وإسلام مبارك، نائب رئيس المدينة، والدكتورة إيريني إسكندر، مدير الإدارة الصحية بتلا، وبتواجد رجال الشرطة.

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