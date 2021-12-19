خلال تدريبات الزمالك اليوم.. كارتيرون يخفف الحمل البدني على اللاعبين

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على تخفيف الحمل التدريبي للفريق خلال مران اليوم، الأحد، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد عثمان أحمد عثمان في الثامنة مساءً ضمن مواجهات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وإطالات بمجمع الصالات بمقر النادي، قبل خوض تدريبات بدنية خفيفة خلال مران اليوم.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 13 نقطة، من 6 مباريات، بعدما فاز في 4 مواجهات وتعادل في واحدة وخسر مباراة.

وكان الفريق خاض ثلاث مباريات ودية خلال الفترة الماضية أمام بايونيرز والترسانة والرائد السعودي، فاز في الأولى بخماسية، وفاز في الثانية بهدف دون رد، بينما تعادل في الأخيرة بهدفين لكل فريق.