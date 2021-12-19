بعد انهيار الليرة التركية.. أردوغان يتعهد بخفض نسبة التضخم إلى 4%

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه خفض التضخم في تركيا، الذي يتجاوز حاليا 21%، إلى نحو 4% من قبل، مؤكدا أنه سيفعل ذلك مجددا عما قريب، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار عقب انهيار تاريخي لليرة التركية.

وأضاف أردوغان أن نموذج السياسة الجديد القائم على أسعار الفائدة المنخفضة جزء من "حرب الاستقلال الاقتصادي" التي اعتبر أنها مستمرة بنجاح، وفقا لوكالة "رويترز".

وشدد الرئيس التركي أردوغان على أنه لن يسمح لأسعار الفائدة بسحق المواطنين، مؤكدا على وجهة نظره بأن أسعار الفائدة تسبب التضخم.

وجاءت تصريحات أردوغان تزامنا مع خروج آلاف المتظاهرين الأتراك في مدينة اسطنبول، احتجاجا على غلاء المعيشة والفقر، وتنديدا بسياساته الاقتصادية.

وسجلت الليرة التركية انخفاضا قياسيا مقابل الدولار، بعد إعلان البنك المركزي خفض سعر الفائدة مجددا في إطار البرنامج الاقتصادي للرئيس أردوغان.

وفقدت الليرة التركية نحو 55 % من قيمتها هذا العام، منها 37 % خلال الشهر الماضي، في وقت يتوقع فيه خبراء الاقتصاد أن يرتفع التضخم في تركيا إلى أكثر من 30% العام المقبل.