عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انهيار الليرة التركية.. أردوغان يتعهد بخفض نسبة التضخم إلى 4%

بعد انهيار الليرة
بعد انهيار الليرة التركية.. أردوغان يتعهد بخفض نسبة التضخم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه خفض التضخم في تركيا، الذي يتجاوز حاليا 21%، إلى نحو 4% من قبل، مؤكدا أنه سيفعل ذلك مجددا عما قريب، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار عقب انهيار تاريخي لليرة التركية.

وأضاف أردوغان أن نموذج السياسة الجديد القائم على أسعار الفائدة المنخفضة جزء من "حرب الاستقلال الاقتصادي" التي اعتبر أنها مستمرة بنجاح، وفقا لوكالة "رويترز".

وشدد الرئيس التركي أردوغان على أنه لن يسمح لأسعار الفائدة بسحق المواطنين، مؤكدا على وجهة نظره بأن أسعار الفائدة تسبب التضخم.

تركيا.. وزير المالية يكشف عن نموذج اقتصادي جديد بعد انهيار الليرة

أحمد موسى عن انهيار الليرة التركية: غرقت في المحيط الهادي.. فيديو

وجاءت تصريحات أردوغان تزامنا مع خروج آلاف المتظاهرين الأتراك في مدينة اسطنبول، احتجاجا على غلاء المعيشة والفقر، وتنديدا بسياساته الاقتصادية.

وسجلت الليرة التركية انخفاضا قياسيا مقابل الدولار، بعد إعلان البنك المركزي خفض سعر الفائدة مجددا في إطار البرنامج الاقتصادي للرئيس أردوغان.

وفقدت الليرة التركية نحو 55 % من قيمتها هذا العام، منها 37 % خلال الشهر الماضي، في وقت يتوقع فيه خبراء الاقتصاد أن يرتفع التضخم في تركيا إلى أكثر من 30% العام المقبل. 

أردوغان الليرة التركية تركيا الاقتصاد التركي الرئيس التركي

موضوعات متعلقة

وزير خارجية تركيا: هناك من يريد تقويض علاقتنا مع روسيا

بعد انهيار الليرة.. أردوغان يعلن رفع الحد الأدنى للأجور

ترشيحاتنا

الدينار الكويتى يتراجع.. أسعار العملات العربية فى بنك مصر ختام اليوم 19-12-2021

أقوي السيارات الهجينة خلال عام 2021.. صور

400 ألف مشرد و108 قتلى حصيلة ضحايا إعصار راي المدمر في الفلبين

اختاره الله لي.. أول تعليق من ابنة ماجد المصري بعد عقد قرانها

إيلون ماسك يخسر 20 مليار دولار خلال أسبوع

شاهد| انهيار والدة الفنان شادي نبيل داخل المحكمة في اتهامه بـ هتك عرض 7 فتيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن وباء كورونا

حقيقة ضعف القدرة الجنسية للرجل في الشتاء .. تفاصيل

استبعاد طارق حامد.. 40 لاعبا فى القائمة المبدئية لمنتخب مصر بأمم أفريقيا

ما طلعتش جبنة.. مفاجأة في واقعة ضبط مصنع يستخدم بودرة حوائط بالمنوفية

لصيانة كوبري تحيا مصر.. القاهرة تغلق عددا من الاتجاهات في محيط محور روض الفرج

تفاصيل العثور علي مصنع إنتاج جبن من معجون حوائط في المنوفية وهروب صاحبه|صور

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية ..اعرف التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أربعيني وسيم .. من هو شبيه رشدي أباظة؟

بعد تأخر عربة الزفاف.. شاهد.. لحظة تحميل عروس على سيارة نصف نقل|فيديو

جنون.. شاهد امرأة تحول مطبخها إلى شاطئ رملي لأطفالها|صور

شاهد قرد ينتقم من كلاب قتلت صغيره|فيديو

فيديو

عايزاه يفرح.. سيدة تشعل السوشيال ميديا وتبحث عن عروسة لزوجها.. فيديوجراف

شقتهم ولعت يوم فرحهم .. مأساة عروسان السيدة زينب ليلة الدخلة

صاحبه هرب.. مصنع ينتج الجبن من معجون الحوائط بالمنوفية

تطعيم شلل الأطفال .. أعراض المرض وموعد الحملة والسن المستهدف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ