الإسماعيلي يشكر الاتحاد السكندري على استضافة مران الفريق قبل مواجهة سموحة بالدوري

أصدر نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيي كومي، بيانا رسميًا، يشكر خلاله نادي الاتحاد السكندري، على استضافة مران الفريق؛ استعدادا لمواجهة سموحة بالدوري المصري.

وجاء البيان كالتالي:

يتقدم مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي بجزيل الشكر والعرفان لنادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي؛ لترحيبه باستضافة مران الفريق الختامي ضمن برنامج الاستعداد للقاء سموحة بعد غد الثلاثاء في إطار الجولة السابعة للدوري الممتاز .

وتؤكد إدارة الإسماعيلي أن ذلك ليس غريبا عن مسئولي الاتحاد السكندري في ظل العلاقات الطيبة التي تربط الناديين على مدار التاريخ.

وقرر الجهاز الفني للفريق الاول لكرة بنادي الإسماعيلي خوض تدريبات مكثفة استعداد لمواجهة سموحة.

ويأمل الإسماعيلي في الخروج من نفق النتائج السلبية، وحصد أول انتصاراته هذا الموسم لإسعاد الجماهير.