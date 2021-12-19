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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد| انهيار والدة الفنان شادي نبيل داخل المحكمة في اتهامه بـ هتك عرض 7 فتيات

صدى البلد

انهارت والدة المتهم شادي نبيل خلف، أثناء ترحيله من مجمع محاكم شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية بعد نظر محاكمته في تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن.

وكانت حجزت الدائرة 18 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم الأحد، محاكمة الفنان شادي نبيل خلف لاتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل مملوكة له، لجلسة 22 فبراير للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي عبدالباري وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان وحسين عبدالرؤوف نظمي، وأمانة شر رجب شعبان رجب ومحمد علاء الدين فرج.

جاء ذلك بعد سماع أقوال 5 فتيات من المجني عليهن.

وشادي نبيل خلف - 42 سنة - هو ممثل ومدرب تمثيل باستوديو ذات، وهو نجل الشاعر "نبيل سليمان خلف" الذي سبق اتهامه وإدانته في قضية فساد.

ووجهت جهات التحقيق إلى الممثل الشاب شادي نبيل ، خلف تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها، حيث هتك عرض المجني عليها س. م. ع، بالقوة بأن باغتها حال وقوفهما في مواجهته بعضهما لبعض ممسكا إياها من جسدها - منطقة البطن - حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

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