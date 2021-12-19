عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خلال ندوة بخريجي الأزهر.. إعلامية: فرق كبير بين قنوات التواصل الاجتماعي والإعلام المسئول

ندوة بمنظمة خريجي
ندوة بمنظمة خريجي الأزهر

قالت الإعلامية الدكتورة هالة أبو علم الرئيس السابق للإدارة المركزية للأنباء والتحليل السياسي سابقا بالتليفزيون المصري: إن الإعلامي الصادق هو صاحب رسالة وهدف في المقام الأول هدفه هو إعلام الجمهور المتلقي على اختلاف ثقافته ولغته بكافة المعلومات والأخبار التي تحدث في محيطه، متمكنا من أدواته ومواهبه الإعلامية إلى جانب تمكنه من اللغة، وثراء معلوماته وثقافته وحضوره المميز سواء على الشاشة أو أمام الميكروفون. 

 

وأوضحت أبو علم، الفرق بين ما يسمون أنفسهم إعلاميين على قنوات التواصل الاجتماعي الراغبين فقط في حشد أكبر عدد من الرواد والمتابعين دون وجود هدف مجتمعي سليم يسعون لتحقيقه، فشتان بين ما تبثه قنوات التواصل الاجتماعي غير المسئولة وبين ما يقدمه الإعلاميون المهنيون أصحاب الرسالة في مجتمعاتهم.


جاء ذلك خلال محاضرتها عن "قراءة نشرات الأخبار"، وعرضها لمراحل تطور الإعلامي في كل مرحلة من مراحل اشتغاله بالعمل الإعلامي بالتلفزيون، فضلا عن بدايه شغفه بهذا المجال منذ صغره، وكيفية تطوير ذاته وتأثره بالثقافات الأخرى! حتى يصقل مهاراته اللغوية وتوسيع مداركه الثقافية والإعلامية.


كما تناولت الدكتورة أبو علم في محاضرتها أهداف الإعلام المتنوعة، وأنواعه، ووسائله، وركزت على تجربتها مع نشرات الأخبار كقالب من قوالب الإعلام سواء المرئي أو المسموع ، وكذلك الصفات التي يجب أن يتحلى بها الإعلامي كالحضور والشكل المقبول، وأن يمتلك صوتا واضحا سليم النطق مع حسن الإلقاء، وأن يكون سريع البديهة، صبورا، واسع الثقافة والاطلاع، وأن يستفيد من تجارب الآخرين، وأن لا يصيبه الغرور والتعالى على الناس وزملائه.

 

وبنهاية المحاضرة عقدت ورشة عمل للطالبات المشتركات بالدورة؛ لتدريبهم على قراءة بعض نصوص نشرات الأخبار، وكذلك تدريبهم على كيفية الإلقاء السليم للنص مع الحفاظ على فهمه وطرق الوقف، ومعرفة مخارج الألفاظ السليمة بأداء إذاعي متمكن، إلى جانب كيفية استخدام التلوين الصوتي لكل خبر من أخبار النشرة بما يناسبه من أداء.


أدارت الورشة الدكتور هالة أبو علم، والإذاعي سعد المطعني.

IMG-20211219-WA0302
IMG-20211219-WA0302
IMG-20211219-WA0303
IMG-20211219-WA0303
IMG-20211219-WA0306
IMG-20211219-WA0306
IMG-20211219-WA0291
IMG-20211219-WA0291
الأزهر التواصل الاجتماعي خريجي الأزهر ورشة عمل الاعلام

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي يضرب نيوكاسل برباعية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

الدينار الكويتى يتراجع.. أسعار العملات العربية فى بنك مصر ختام اليوم 19-12-2021

أقوي السيارات الهجينة خلال عام 2021.. صور

400 ألف مشرد و108 قتلى حصيلة ضحايا إعصار راي المدمر في الفلبين

اختاره الله لي.. أول تعليق من ابنة ماجد المصري بعد عقد قرانها

إيلون ماسك يخسر 20 مليار دولار خلال أسبوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن وباء كورونا

حقيقة ضعف القدرة الجنسية للرجل في الشتاء .. تفاصيل

استبعاد طارق حامد.. 40 لاعبا فى القائمة المبدئية لمنتخب مصر بأمم أفريقيا

ما طلعتش جبنة.. مفاجأة في واقعة ضبط مصنع يستخدم بودرة حوائط بالمنوفية

لصيانة كوبري تحيا مصر.. القاهرة تغلق عددا من الاتجاهات في محيط محور روض الفرج

تفاصيل العثور علي مصنع إنتاج جبن من معجون حوائط في المنوفية وهروب صاحبه|صور

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية ..اعرف التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أربعيني وسيم .. من هو شبيه رشدي أباظة؟

بعد تأخر عربة الزفاف.. شاهد.. لحظة تحميل عروس على سيارة نصف نقل|فيديو

جنون.. شاهد امرأة تحول مطبخها إلى شاطئ رملي لأطفالها|صور

شاهد قرد ينتقم من كلاب قتلت صغيره|فيديو

فيديو

عايزاه يفرح.. سيدة تشعل السوشيال ميديا وتبحث عن عروسة لزوجها.. فيديوجراف

شقتهم ولعت يوم فرحهم .. مأساة عروسان السيدة زينب ليلة الدخلة

صاحبه هرب.. مصنع ينتج الجبن من معجون الحوائط بالمنوفية

تطعيم شلل الأطفال .. أعراض المرض وموعد الحملة والسن المستهدف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ