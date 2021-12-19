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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الحرارة في سانت كاترين تحت الصفر.. الأرصاد: بدء حالة عدم الاستقرار الجوية

صدى البلد

أكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمى غدا ستكون 15 درجة والصغرى 7 درجات، كما أن بعض المناطق مثل سانت كاترين سنخفض فيها درجة الحرارة إلى تحت الصفر.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "بعض المناطق من سيناء تشهد بداية هطول الأمطار من الغد، وتتحسن بداية من الثلاثاء.

وأشارت إلى أن الساعات القادمة ستشهد استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ما بين متوسطة لغزيرة، تكون رعدية في بعض المناطق وتمتد إلى محافظات الوجه البحري، وتبدأ متوسطة على القاهرة وتنخفض بعد فترة الظهيرة.

وأوضحت أنه طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بدأت حالة من عدم الاستقرار الجوية، وانخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط حتى أربعة أمتار.
 

على مسئوليتي الاستشعار عن بعد العظمى هيئة الأرصاد الجوية إعلامي سقوط الأمطار الإعلامي أحمد موسى هطول الأمطار درجات الحرارة إيمان شاكر

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الحرارة في سانت كاترين تحت الصفر.. الأرصاد: بدء حالة عدم الاستقرار الجوية

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