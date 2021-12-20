أخبار التعليم| خبير يكشف لـ صدى البلد أبرز النصائح لأولياء الأمور.. هل ستتغير مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مديرية تعليم قنا تنظم احتفالية فنية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

نظمت مديرية التربية والتعليم بـ قنا، احتفالية فنية بقاعة المديرية، اليوم الأحد، بمناسبة باليوم العالمي للغة العربية، تزامناً مع الاحتفال العالمى الموافق 18 ديسمبر من كل عام.

هل ستتغير مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية ؟.. التعليم تحسم الأمر

هل ستتغير مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية ؟.. سؤال مازال يشغل الطلاب واولياء الامور ، بعد ظهور حالات أوميكرون في مصر .

خبير تعليم يتوقع تعميم الامتحانات الإلكترونية على جميع الصفوف الدراسية بسبب أوميكرون

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التعليمي، أن الامتحانات الإلكترونية ساعدت مصر في استمرار المنظومة التعليمية في ظل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية منذ فترة طويلة قامت بضخ ميزانية كبيرة للتابلت وشرائح الإنترنت حتى يتمكن الطالب من تدريبه عليه وقاموا أيضًا بعمل بنك أسئلة.

ننشر جداول امتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية في القليوبية

اعلنت محافظة القليوبية مواعيد امتحانات نصف العام للفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، على أن تنطلق يوم 9 يناير المقبل وتنتهي في 3 فبراير 2022، وتبدأ إجازة نصف العام من يوم 5 حتى 17 فبراير.

"لغة الموسيقى وتأثيرها على المجتمع" ندوة بكلية الآداب جامعة المنصورة

نظمت كلية الآداب جامعة المنصورة بالتعاون مع جمعية تراث مصر اليوم الأحد ندوة " لغة الموسيقى وتأثيرها على المجتمع" وذلك فى إطار الاحتفال باليوبيل الذهبى للجامعة وتحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة وريادة الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب.

الوقاية من أوميكرون.. خبير يكشف لـ صدى البلد أبرز النصائح لأولياء الأمور

منذ أن أعلنت وزارة الصحة في مصر، اكتشاف أول ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد "أوميكرون" قادمة من الخارج، يتساءل الكثير من أولياء الأمور حول مصير الطلاب وكيفية حمايتهم من المتحور الجديد، ومصير الفصل الدراسي الأول وامتحانات نصف العام الدراسي.

حقوق حلوان: مسابقة في إعادة التدوير ضمن مهرجان الحفاظ على البيئة

أعلنت إدارة رعاية الشباب بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة حلوان، مسابقة إعادة تدوير المخلفات بكلية الحقوق ضمن فعاليات المهرجان البيئي، لاكتشاف مهارات الطلاب الإبداعية ولترسيخ مبادئ الحفاظ على البيئة فى أذهان الطلاب.

شقية ومشاغبة.. ذكريات ليلى علوي في المدرسة| نوستالجيا

المدرسة صاحبة الفضل الأول وتحمل الذكريات الأولى لنا، فمن منا يمكن أن ينسى تلك المرحلة، التي اختلطت فيها البراءة والطفولة بعذوبة الأيام ونقاء الطبيعة، فمدرستنا كانت تشبهنا كثيراً، نقية نظيفة مليئة بالأزهار التي زرعناها مع أساتذتنا الأجلاء في فنائها، فكانت أجمل أزهار تلك التي كبرنا معها، وكبرت وهي تحمل ذكرياتنا وعبق أيامنا.

تربية عين شمس تقيم ندوة الشعر والأدب باحتفالية اليوم العالمي للغة العربية

احتفلت كلية التربية جامعة عين شمس باليوم العالمي للغة العربية، برعاية د. محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، ضمن احتفال الجامعة بهذه المناسبة، أقامت الكلية حفلا استمر نحو ثلاث ساعات حضر الافتتاح عميد الكلية د. حازم راشد، وكوكبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من أقسام الكلية المختلفة.

مذكرة تفاهم بين مصر وأوكرانيا في مجال الفضاء

وقعت وكالة الفضاء المصرية مذكرة التفاهم مع وكالة الفضاء الأوكرانية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وسعادة يوليا سفيريدينكو النائب الأول لرئيس الوزراء الأوكراني ووزيرة التنمية الاقتصادية والتجارة الأوكرانية.