وزير المالية يكشف لـ أحمد موسى حقيقة فرض رسوم وضرائب جديدة

شهد الحوار بين الإعلامي أحمد موسى والدكتور محمد معيط وزير المالية جدالا على الهواء خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد.

ورد وزير المالية محمد معيط، علي سؤال الإعلامي أحمد موسي، حول إمكانية فرض رسوم أو ضرائب جديدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه لا يوجد نية لفرض ضرائب جديدة حتى الآن.

وأضاف معيط أن الرئيس السيسي وجه بدعم الصناعة، وتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة في صالح الصناعة الوطنية وكان يتم فرض ضريبة على مدخلات الصناعة وتم إلغاءها.

وأشار معيط إلى أن الناتج النهائي لتعديلات الرسوم قانون القيمة المضافة 4 مليارات جنيه فقط..