عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلب مهندس معماري للعمل براتب 354 ألف جنيه سنوي

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلب مهندس معماري للعمل بها

نشر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية بالقاهرة على فيسبوك منشوراً، يفيد بحاجة السفارة لمهندس معماري للعمل براتب 354 ألف جنيه في السنة.

وأعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة على الموقع الرسمي الخاص بها عن أخر موعد للتقديم وهو 30 ديسمبر الجاري، كما كشفت عن عدد ساعات العمل البالغة 40 ساعة في الأسبوع، ويمكن التقدم للوظيفة عبر هذا الرابط.

جدير بالذكر أنه كان قد نشر  الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية علي فيسبوك مقطع فيديو لأغنية "لما بدا يتثني" التراثية احتفالا باليوم العالمي للغة العربية، شاهد من هنا.

تقرر الاحتفال باللغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام التاريخ لأنه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في ديسمبر عام 1973، وبموجبه تم إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.

 

 

السفارة الأمريكية بالقاهرة السفارة الأمريكية فيسبوك مهندس معماري اعلان وظيفة

موضوعات متعلقة

في اليوم العالمي للغة العربية.. السفارة الأمريكية تنشر "لما بدا يتثنى"

في يومها العالمي.. السفير البريطاني يتحدث باللغة العربية ..ويؤكد: الأكثر استخدامًا

سيراً على الأقدام.. السفير الأمريكي بـ مصر يتجول في القاهرة التاريخية

السفير الأمريكي يزور مشروعات السياحة الثقافية بالقاهرة التاريخية | صور

السفارة الأمريكية تعزز مهارات 240 معلما للغة الإنجليزية.. تفاصيل

وزيرة خارجية بريطانيا تتعهد بمساعدة 1.8 مليون أفغاني بمعونات طارئة

وزارة الصحة والمنظمة العالمية والسفارة البريطانية يحتفلون بنتائج "الاستجابة لكوفيد-19 بمصر"

مناقشة فرص البناء وإدارة المياه بين مصر وبريطانيا في اجتماع لجنة البنية التحتية

ترشيحاتنا

عندنا بيوت قديمة وعشوائية.. محافظ الاسكندرية يدافع عن قرار تعطيل الدراسة

سؤال صعب.. أحمد موسى لوزير المالية: هل فيه طبقة متوسطة بمصر؟

الحرارة في القاهرة 7 درجات.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد

القومي للحوكمة يكشف تفاصيل مبادرة هي لمستقبل رقمي على مستوى إفريقيا

شيخ عراقى يهاجم محمد رمضان على منبر المسجد.. والأخير يرد بتعلق ساخر

وزير المالية يفاجئ أحمد موسى على الهواء: اشتريت كام تلاجة وتلفزيون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. تعطيل الدراسة غدا في جميع مدارس القاهرة

من بينها القاهرة.. تعطيل الدراسة في 7 محافظات غدا بسبب الطقس السيئ

تعطيل الدراسة غدا بجميع مدارس مطروح لسوء الأحوال الجوية

بعد ضبط مصنع جبن من معجون حوائط.. المؤبد وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة الغش

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

حقيقة ضعف القدرة الجنسية للرجل في الشتاء .. تفاصيل

تعطيل الدراسة غدًا في دمياط لسوء الأحوال الجوية

ذروة التقلبات الجوية.. الأرصاد: متوقع سقوط كرات ثلج على هذه المناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم 6 رموز مسرحية مصرية ودولية في ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

أربعيني وسيم .. من هو شبيه رشدي أباظة؟

بعد تأخر عربة الزفاف.. شاهد.. لحظة تحميل عروس على سيارة نصف نقل|فيديو

فيديو

أبرزهم رشدي أباظة وجوهرة ونانسي عجرم.. شبيهو النجوم فولة وانقسمت نصين.. فيديوجراف

فيديو جراف.. جريمة هزت المجتمع الأردني..قصة مريم الفتاة المقتولة بـ 15 طعنة

توضيحات عاجلة لوزير التعليم حول امتحانات أولي وثانية ثانوي وتأجيل الدراسة.. فيديو

عاقل ورزين.. سيدة تبحث عن زوجة ثانية لزوجها .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ