السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلب مهندس معماري للعمل براتب 354 ألف جنيه سنوي

نشر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية بالقاهرة على فيسبوك منشوراً، يفيد بحاجة السفارة لمهندس معماري للعمل براتب 354 ألف جنيه في السنة.

وأعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة على الموقع الرسمي الخاص بها عن أخر موعد للتقديم وهو 30 ديسمبر الجاري، كما كشفت عن عدد ساعات العمل البالغة 40 ساعة في الأسبوع، ويمكن التقدم للوظيفة عبر هذا الرابط.

جدير بالذكر أنه كان قد نشر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية علي فيسبوك مقطع فيديو لأغنية "لما بدا يتثني" التراثية احتفالا باليوم العالمي للغة العربية، شاهد من هنا.

تقرر الاحتفال باللغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام التاريخ لأنه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في ديسمبر عام 1973، وبموجبه تم إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.