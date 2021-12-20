الصقيع يضرب الإسكندرية| استمرار موجة الطقس السيء في المحافظة الساحلية

تشهد محافظة الإسكندرية، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث انخفضت درجات الحرارة بصورة كبيرة، ووصلت البرودة ليلاً إلى حد الصقيع، مع هطول أمطار غزيرة على فترات متقطعة في جميع أنحاء المدينة الساحلية، في ظل ارتفاع أمواج البحر إلى حوالي 4-5 أمتار في بعض المناطق.

وصباح أمس الأحد، سطعت أشعة الشمس، ولم يكن الطقس ينبئ عن سقوط أمطار، وبعد الظهيرة بدأت الرياح المحملة بالأتربة تهب على المدينة، صاحبها ارتفاع شديد في الأمواج، وبعدها بدأ هطول الأمطار بغزارة.

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وعصر الأمس، شهدت المحافظة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة شرق وغرب المحافظة، في ظل جو معتم واختفاء أشعة الشمس، مع وجود سحب كثيفة في سماء المدينة.

ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، خاصة بعد توقعات هيئة الأرصاد بسقوط أمطار على الإسكندرية والسواحل الشمالية، منذ يوم الجمعة.

وأعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة غداً الأثنين الموافق 20 ديسمبر 2021، بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها أون لاين وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، وتأجيل أي امتحانات غداً للطلاب إلى موعد آخر، ويشمل ذلك الإداريين.

ويستثنى من ذلك القيادات والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، الأمن الجامعي، والعاملين فى إدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوباتجيات، وما يحدده عمداء الكليات والمعاهد وفق احتياجات كلياتهم ومعاهدهم.

يأتي هذا نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأحد وغدًا الأثنين بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح الموظفة التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية، إجازة استثنائية يومي الأحد والاثنين 19 و20 ديسمبر، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب.

ويستثنى من ذلك، القيادات وأطقم العمل والنوباتجيات وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

يأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا علي سلامة المواطنين.