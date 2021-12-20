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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

وتلاقي نفسك هووب.. حكاية سيارة على بيه مظهر | صور

وتلاقي نفسك هووب..
وتلاقي نفسك هووب.. حكاية سيارة على بيه مظهر

" وتلاقي نفسك هووب .. بقيت فوق " علي بيه مظهر أشهر شخصية يطلقها المصريين كصفة على الانسان الذي لا يرضى بحاله ولا يعترف بالواقع، يعيش دومًا في الاحلام ويصدق بانها حقيقية ويحاول دائمًا الخروج عن جلده كما يقولون وفيتفاخر بما لا يملك أي باختصار الشخص الذي نصفه بـ"أبو لمعة"، ليستغل الفنان العبقري محمد صبحي تواجد مثل هذه الشخصيات بكثرة في مجتمعاتنا، فقام بعمل حبكة سينمائية حولها جعلت من علي بيه مظهر محاكاة لواقع مثل هذه الشخصيات من فيلم "علي بيه مظهر و 40 حرامي".

 فيلم "علي بيه مظهر و 40 حرامي"

علي بيه مظهر يهرب دائمًا من واقع عيشته كشاب بسيط يعمل موظف في إحدى الشركات، ويوهم الناس بأنه وُلد لعائلة أرستقراطية ثرية ويتعامل مع البسطاء بتعنت وكبر وعنجهية، إلى أن وقع في براثن عصابة عاملته بالمثل فأصبح جزائه من جنس عمله، فقد وقع في حب حسنية "سمية الألفي" إحدى أفراد تلك العصابة والتي أوهمته بانها ابنة لأحد المليونيرات الأثرياء وأنها تمتلك قطعة أرض باستطاعته مشاركتها لعمل مشروع كبير عليها، فقام باختلاس أموال شركته، واخذت حسنية الجمل بما حمل وتلاشت أخبارها نهائيًا، وهنا أصيب علي بيه مظهر "محمد صبحي" بالجنون ولم تفيده عنجهيته بشيء سوى تواجده خلف قضبان السجون.

 فيلم "علي بيه مظهر و 40 حرامي"

من المفارقات الكوميدية التي حدثت خلال أحداث فيلم "علي بيه مظهر و 40 حرامي"، حينما كان على موعد بلقاء حسنية ولم يكن يملك مالًا كافيًا لاستكمال تمثيليته السخيفة هذه، فقام بالنزول على الشارع لمحاولة الحصول على أية وسيلة لجلب النقود، وهنا كان هناك أحد المواطنين يحاول أن يصطف بسيارته فظن أن علي بيه يعمل كـ"سايس" فترك له مفتاح سيارته المرسيدس الفارهة لتنظيفها، فاستغل هذه الفرصة التي أرسلها له القدر واخذ السيارة وذهب بها إلى حسنية.

 فيلم "علي بيه مظهر و 40 حرامي"

كانت هذه السيارة من أهم السيارات الكلاسيكية الفارهة التي ظهرت في فترة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حيث كانت سيارة أنيقة جاذبة للأنظار أنتجتها الشركة الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة مرسيدس بنز MERCEDES BENZ، هذه الشركة التي أصدرت العديد من الطرازات الأسطورية التي يستمر نجاحها لأجيال و أجيال، وكان من بين هذه الطرازات هذا الذي اصطحبه علي بيه مظهر "محمد صبحي" خلال احداث الفيلم والذي كان يسمى بـ MERCEDES BENZ W123.

 فيلم "علي بيه مظهر و 40 حرامي"

بدأت الشركة الألمانية مرسيدس بنز MERCEDES BENZ في طرح الطراز الأنيق MERCEDES BENZ W123 بداية من العام 1975، وظل خط انتاجه مستمرًا حتى اصدار اخر نسخة منه في العام 1986، وحينها أخذت شهرة كبيرة وحققت انتشارًا واسعًا خلال منافستها في السوق العالمية للسيارات، وكانت من أولى السيارات التي حققت نسب مبيعات هائلة قبل طرحها في السوق حيث تم بيع ما يقرب من 2.7 مليون نسخة منها حين تم الإعلان عنها و قبل إصدارها.

 فيلم "علي بيه مظهر و 40 حرامي"

وكانت قد استمدت السيارة MERCEDES BENZ W123، قوتها من عدة خيارات من المحركات، الأول منها بسعة 2.0 لتر، ويأتي المحرك الثاني بسعة 2.3 لتر، اما عن المحرك الثالث فهو بسعة 3.0 لتر، وتتصل جميع محركاتها هذه بخيارين من نواقل الحركة الأول الأول منها يدوي الأداء من 5 سرعات، والثاني أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات، ويعتبر هذا التصميم هو نقطة التحول في تصميم سيارات الشركة الألمانية حيث جاء بهيكل خارجي مختلف عن جميع من سبقته من إصدارات مرسيدس بنز MERCEDES BENZ.

 فيلم "علي بيه مظهر و 40 حرامي"

يُذكر أنه كان قد شارك الفنان محمد صبحي بطولة فيلم علي بيه مظهر و 40 حرامي، مجموعة من كبار نجوم الفن يأتي من بينهم " محمد رضا، جميل راتب، مجدي وهبة، احمد راتب، وداد حمدي، محمود القلعاوي، سمية الألفي، فاروق يوسف، نعيمة الصغير، ناجي سعد، صلاح عبدالله، سلامة إلياس، بدرية عبد الجواد"، ومن تأليف لينين الرملي، وإخراج أحمد يس، وتم عرض فيلم علي بيه مظهر و 40 حرامي لأول مرة بدور العرض السينمائية في 17 يونيو من العام 1985.

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