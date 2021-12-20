تعيين 6093 شابا.. من بينهم 45 ضمن "قادرون باختلاف" في الشرقية

القوى العاملة:

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 6093 شابا بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 45 ضمن “قادرون باختلاف” من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتوفير 5847 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة ، فضلاً عن استخراج 3587 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة .

وأشار مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر نوفمبر الماضي - إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 437 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر عن تحرير 219 محضر سلامة و 135 حالة غلق إداري .

وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 924 منشأة، وأسفر عن تحرير 296 محضراً ، فضلاً عن التفتيش على 335 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر عن تحرير 8 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

وأضاف الغمراوي أنه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 174 عقد عمل بالخارج ، ومراجعة 273 تفويض ووكالة لشركات بها 463 فرصة عمل .

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحياً ، فقد قامت المديرية بصرف 47 منحة مولود جديد ، و 20 منحة زواج ، و25 منحة وفاة أحد الأقارب ، وصرف منحتى وفاة عاملين ، فضلاً عن صرف رعاية صحية لـ 17 عاملاً من المسجلين ، ليصل إجمالي ما تم صرفه 268 ألف جنيه لـ 111 عاملا .

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استلام 20 طلب ترخيص عمل للأجانب من العاملين فى نطاق المحافظة ، واستخراج ترخيص لأول مرة ، وتجديد 3 تراخيص وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون .