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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الإثنين 20-12-2021

أسعار صرف العملات
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الإثنين 20-12-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الإثنين الموافق 20 ديسمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.


أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:
 

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:


سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 17.5715 جنيه، والبيع 17.7091 جنيه.


الجنيه الإسترليني للشراء 20.6792 جنيه، والبيع 20.8461 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.1193 جنيه، والبيع 12.2177 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدانمركي‏ للشراء 2.3629 جنيه، والبيع 2.3815 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم
الكرون النرويجي للشراء 1.7231 جنيه، والبيع 1.7417 جنيه.

الكرونا السويدية للشراء 1.7079 جنيه، والبيع 1.7239 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.9173 جنيه، والبيع 17.0475 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.7531 جنيه، والبيع 13.8727 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.1138 جنيه، والبيع 11.2352 جنيه.

الدولار الأمريكى العملات الاجنبية البنك الأهلى المصرى الجنيه المصري العملات الأجنبية مقابل الجنيه

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