بنت الشرقية الثالثة عالميا في حفظ القرآن الكريم: أتمنى أن أصبح معيدة بقسم رياض الأطفال في جامعة الأزهر.. حوار

«في البداية أهدي تفوقي وحفظي للقران الكريم الي والدي ووالدتي والي جميع أفراد أسرتي ومحفضي وكل من وقف معي وشجعني وقدم لي يد العون وأتمني من الله ان أصبح معيدة في قسم رياض الأطفال بكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر وأن التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية».

بهذه الكلمات بدأت الطالبة الجامعية "إيمان جمال الجمال" ابنة قرية شنبارة الميمونة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية والحاصة على المركز الثالث عالميا في حفظ القرآن الكريم وفهم مقاصده ومعانيه حديثها لموقع صدى البلد.. وإلى نص الحوار:

متى بدأتِ حفظ القران الكريم؟

بدأت حفظ القران من عمر 3 سنوات بكتاب القرية حيث حرص والدي علي تحفيظي القران الكريم والحمد لله أتممت حفظه وأنا بعمر الـ 10 سنوات ولكني لم أتوقف عند هذا الحد ولكني بدءت في الحصول علي القراءت الـ 10 الصغير وفهم القران ومقاصدة ومعانية وان شاء الله خلال الفترة المقبلة اعكف علي الحصول علي الإجازات في القراءت الـ 10 الكبري.

كيف علمتِ بمسابقة وزارة الأوقاف العالمية؟

لم أكن أعلم ولكن محفظي هو من قدم لي بمديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية وبالفعل دخلت المنافسة بين عدد كبير من حفظة القران الكريم ووفقني الله ان يتم إختياري وأكون من الفائزين علي مستوي محافظة الشرقية ليتم تصعيدي للمنافسة علي مستوي جمهورية مصر العربية.

أكرمني الله وحصلت علي المراكز الأولي علي مستوي جمهورية مصر العربية ليتم إختياري لأنافس علي المراكز الأول علي مستوي العالم وكنت تلك فرحتي الكبري حيث أنها المرة الأولي لي لأشارك في مثل تلك المسابقة التي تجمع وفود من جميع دول العالم.

كيف سارت فعاليات المسابقة؟

عندما ألتحقت للمنافسة بين دول العالم كنت في البداية قلقة وخاصة وأنها التجربة الأولي لي ولكني والحمد لله بفضل تشجيع أسرتي وشيخي بالإضافة الي دعم فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي المحكم الدولي في المسابقة أخذت دفعه قوية للتنافسس بقوة والحمد لله أكرمني الله وحصلت علي المركز الثاني في حفظ القراءن ومقاصدة ولكن بإضافة باقي الإختبارات حصلت علي المركز الثالث عالميا.

صفي لنا شعورك بالحصول على هذا المركز؟

سعادتي لا يمكن وصفها وخاصة وأن الله كلل مجهودي بالحصول علي المركز المتقدم بين كل المشاركين من الوفود علي مستوي العالم وأستطعت أن أرفع اسم مصر عاليا في مثل تلك المحفل الدولي كما أود ان أهدي هذا النجاح الي شخص وقف بجواري وتمني لي النجاح وشجعني.

ما أمنياتك وأحلامك؟

أمنيتي هي الحصول علي رحلة حج لوالدي ووالدتي وأن التقي بالأب الروحي لجميع المصريين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وان يكلل الله مجهودي وان أصبح معيدة بقسم رياض الأطفال بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر وأن أحصل على الإجازة في القراءت الـ 10 الكبرى.

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