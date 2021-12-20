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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثلوج وصقيع بالمحافظات.. الوادي الجديد تختلف عن الآخرين بطقس دافيء وشمس ساطعة

طقس الوادي الجديد
طقس الوادي الجديد

شهدت محافظة  الوادي الجديد طقس جيد علي مدار اليوم  مشمس نهارا  دافئ ليلا حيث وصلت درجة الحرارة حوالى 28 درجة مئوية حيث تمتاز المحافظه بالسطوع الدائم لأشعة الشمس طوال ساعات النهار كما تتراوح درجة الحرارة ما بين 24 إلى 33 درجة وتنخفض تدريجيا فى ساعات الليل كما شهدت الشوارع  والميادين  سطوع الشمس وسيولة الحركة المرورية .

 

وتعتبرمحافظة الوادي الجديد ، من أفضل الأماكن التى تصلح للسياحة الشتوية وخاصة سياحة السفارى والسياحة العلاجية وسياحة التأمل.

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وتتميز محافظة الوادى الجديد بمناخ حار جاف صيفًا دافئ شتاءً ومشمس على مدار النهار والأمطار نادرا ما تسقط على المحافظة حيث تتميز الوادى الجديد بأعلى نسبة سطوع للشمس على مستوى العالم طوال شهور السنة وهو ما جعل الحكومة تتجه نحو استغلالها كمصدر للطاقة المتجددة وبديلا للكهرباء .

 

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