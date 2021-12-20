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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة شتوية.. ياسمين عبد العزيز تخطف قلوب متابعيها بأحدث ظهور

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

و ظهرت ياسمين عبد العزيز، بإطلالة شتوية وهي تستمتع بأجواء الشتاء مما أثار إعجاب متابعيها.

 

وخرجت النجمة ياسمين عبد العزيز بصفة رسمية من المشاركة في السباق الرمضاني المقبل، وذلك وفق مصادر خاصة لـ"صدى البلد".


وعلي الرغم من نجاحها في السنوات الماضية في الدراما ونجاحها الكبير في أخر عامين بمسلسلي ونحب تاني ليه واللي مالوش كبير، إلا أن ياسمين قررت عدم المشاركة في هذا الموسم الدرامي الرمضاني .

 

يذكر أن مسلسل اللي مالوش كبير كان بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي ودينا فؤاد ومن تأليف عمرو محمود يس وإخراج مصطفي فكري.

ياسمين عبد العزيز الفن دراما رمضان انستجرام إطلالة شتوية

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