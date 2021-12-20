البلطي بـ40 البوري بـ90 والجمبري بـ220 تعرف على أسعار السمك اليوم.. بث مباشر

رصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم الاثنين أسعار الأسماك فى سوق الدقي وحركة الشراء من المواطنين عليه بعد ارتفاع ثمنه .

في البداية قال عم محمد أن أسعار السمك ارتفعت بنسبة قليلة عن ذى قبل حيث أن سعر كيلو السمك البلطى 40 جنيه والبوري المشوي 100 جنيه والبربوني 100 جنيه والجمبري 220 جنيه والمكرونة 80 جنيه.

والسبيط 160 جنيه وقشر البياض 120 جنيه والدنيس 160 وكابوريا نتايه ب120 جنيه والذكر ب 80 جنيه واللووط 100 والقروص 160 جنيه.

وأشار عم محمد أن الإقبال متوسط في الفترة الحالية بعد اقبال المسيحيين على الشراء موضحا ان يمكن التفرقة بين السمك الطازج والغير طازج عن طريق شكل السمكة يجب أن تكون ناشفه ولون الخياشيم احمر.