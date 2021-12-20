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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر خيرت يحيي حفلين في الأوبرا

عمر خيرت
عمر خيرت

يحيى الموسيقار عمر خيرت حفلين اليوم وغدا بدار الأوبرا المصرية، حيث يعزف عدد من المقطوعات الموسيقية التى يتفاعل معها جمهور الأوبرا. 

ومن أبرز المقطوعات الموسيقية التى يقدمها عمر خيرت “ليلة القبض على فاطمة ، ضمير أبلة حكمت ، هي دي الحياة ، فى هويد الليل ، مسألة مبدأ ، تيمة حب ، زي الهوى ، رابسودية عربية ، فيها حاجة حلوة ، إعدام ميت ، أندلسية ، الخواجة عبد القادر ، جيران الهنا ، النوم فى العسل ، صابر يا عم صابر ، مافيا ، عارفة ، عم أحمد ، البخيل وأنا ، 100 سنة سينما الى جانب لحن اغنية امتى الزمان يسمح يا جميل لمحمد عبد الوهاب”. 

وشارك عمر خيرت مؤخرا، فى احتفالية قادرون باختلاف والتى اقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفاجأ  الموسيقار عمر خيرت، أحمد هاني "من متحدي الإعاقة" بعد عزفه الرائع خلال احتفالية قادرون باختلاف.

وقال عمر خيرت، لـ أحمد هانى: “أنا أفتخر بك وبفتخر بتشريف الرئيس السيسي”.

وأثنى الرئيس السيسى على الموسيقار عمر  خيرت قائلا:" الموسيقار عمر خيرت فنان عظيم، دايما تسعدنا وتشرفنا".

فنان عظيم ودايما بتسعدنا وتشرفنا.. رسالة خاصة من السيسي لـ عمر خيرت

مثله الأعلى عمر خيرت.. شاب يبدع في العزف في احتفالية "قادرون باختلاف".. فيديو

 

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