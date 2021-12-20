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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

على غرار مصنع الجبنة.. ضبط 14 طن دقيق يضاف لـ "غراء الخشب" بدمياط

دقيق
دقيق

شنت مباحث التموين في دمياط، حملة أمنية لمكافحة الجرائم التموينية والسلع مجهولة المصدر، وتمكنت من ضبط 14.5 طن دقيق مدعم بمدن دمياط الجديدة وكفر البطيخ وكفر سعد في دمياط، وذلك في ضوء توجيهات اللواء حسام بدره مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، والعميد توفيق جاد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن دمياط.

 

وأكدت معلومات وتحريات مباحث التموين في دمياط برئاسة المقدم محمد يحيي رئيس مباحث التموين بدمياط، قيام بعض الأشخاص بدوائر «كفر البطيخ وكفر سعد ودمياط الجديدة» بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم المخصص للمخابز البلدية لإعادة استخدامها بإضافتها علي الغراء المستخدمة في مصانع كبس الخشب وايضًا إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

 

وتمكنت مباحث التموين من ضبط «ج.س» عامل مكبس حراري بمدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط وبحوزته 2.5 طن دقيق بلدي مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم حيث قام بتجميعه بعد شراؤه من السوق السوداء لإستخدامه بإضافته علي الغراء المستخدمة في كبس الخشب، وتحرر عن ذلك القضية رقم 8007 جنح كفر البطيخ لسنة 2021.

 

كما تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن دمياط من ضبط «س.ع» صاحب مصنع بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة وبحوزته 5 أطنان دقيق وتحرر عن ذلك القضية رقم 6024 جنح قسم دمياط الجديدة لسنة 2021، علاوة علي ضبط «ح.ع» وبحوزته 7 أطنان دقيق وتحرر المحضر رقم 12917 جنح مركز شرطة كفر سعد لسنة 2021، حيث تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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