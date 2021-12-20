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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نصاب يستولى على أموال مواطنين بزعم توفير عقاقير لمرضى السرطان وكورونا

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة المنيا) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين عبر حسابات  قام بإنشائها على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتمثل إحداهما فى الترويج عن قدرته على توفير فرص عمل لهم بالخارج بإحدى الدول.

بينما يتمثل الأسلوب الآخر فى عرض عقاقير باهظة الثمن الخاصة بمرضى (السرطان أو فيروس كورونا المستجد) بأسعار منخفضة، الأمر الذى يدفع الراغبين للتواصل معه عبر تطبيق "واتس آب" وتحويل مبالغ مالية له عبر إحدى خدمات الدفع الإلكترونى، وقد بلغت الوقائع المرتكبة عدد (4) وقائع.

وعثر بحوزته على (2 هاتف محمول) "بفحصهما فنياً تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه الوقائع المشار إليها" ووقائع آخرى.

كما عثر على مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه للوقائع بقصد النصب على المواطنين والتحصل على مبالغ مالية منهم؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظة المنيا الأجهزة الامنية فيس بوك السرطان أو فيروس كورونا المستجد آثار

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