عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الصحة: غرفة الأزمات لم ترصد وفيات أو إصابات بسبب موجة الطقس السيئ

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، التقرير النهائي لمتابعة نتائج حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي شهدتها محافظات الجمهورية منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الإثنين، والصادر عن غرفة الأزمات بالوزارة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، غرفة الأزمات لم ترصد أي وفيات أو إصابات ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن محافظات الإسكندرية، والبحيرة، ودمياط شهدت أمطارا غزيرة، بينما كانت الأمطار متوسطة في محافظات بورسعيد، والدقهلية، وكفر الشيخ، فيما كانت الأحوال الجوية أكثر استقرارا في باقي المحافظات.

وأكد «عبدالغفار» توافر مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك الأمصال المضادة للدغات العقارب والثعابين في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بكافة المحافظات، فضلاً عن توزيع سيارات الإسعاف على المناطق الحدودية والوعرة، والطرق السريعة بجميع المحافظات، وزيادة أعداد الأطقم الطبية، في أقسام الطوارىء بالمستشفيات.

وأشار «عبدالغفار» إلى استمرار انعقاد غرفة الأزمات على مدار 24 ساعة للتعامل مع أي طوارئ، والتنسيق الدائم مع غرفة طوارئ هيئة الإسعاف، ومستشفيات وزارة الصحة، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من خلال مركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة؛ لضمان تقديم خدمات طبية على أفضل وجه للمواطنين.

ووجه «عبدالغفار» عددًا من النصائح، من شأنها المساهمة في حماية المواطنين من المضاعفات الصحية، الناتجة عن التقلبات الجوية، مطالبا المواطنين الأكثر عرضة للمشكلات الصحية مثل مرضى حساسية الصدر والذين يعانون من الأمراض التنفسية، بتجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

وشدد "عبدالغفار" على ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية تجنبًا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية، وكذلك ضرورة التواجد في الأماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

وأضاف أنه يجب شرب كميات من المياه لا تقل عن 2 لتر في اليوم، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين، مع الحرص على تناول وجبات صحية متوازنة، واختيار الأطعمة التي تعمل على رفع المناعة، مثل الغنية بفيتامين C و E، وكذلك الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة، وشرب السوائل الدافئة، بالإضافة إلى أخذ قسط كاف من الراحة والنوم ما لايقل عن 7 ساعات.

ونصح "عبدالغفار" بضرورة الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات، كما يجب على مرضى الحساسية تناول الأدوية في مواعيدها وفقًا لإرشادات الطبيب، مؤكدًا ضرورة سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى أو استشارة الطبيب المختص في حالة الشعور بأي أعراض مرضية أو تنفسية.

الصحة الاحوال الجوية المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان غرفة الأزمات الكمامة الاطقم الطبية

ترشيحاتنا

وزير المالية: تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى خلال أبريل المقبل

ترامب يتلقى جرعة معززة ويمدح إدارته: أنقذت الملايين حول العالم من خطر كورونا

المالية: تحصيل 4.5 مليار جنيه فروق ضريبية مستحقة للخزانة العامة

إحالة حارس مرمى منتخب السودان علي أبو عشرين للتحقيق

معيط:حوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والغزل والنسيج..وانتهاء المنظومة الجمركية الإلكترونية في مارس

أمطار وثلوج.. التنبؤات الجوية تكشف عن حالة الطقس خلال الأيام القادمة.. فيديو

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأوامر الكاف .. استبعاد 10 لاعبين من منتخب مصر قبل الأمم الأفريقية

مرفوضة.. أحمد موسى: دولة أجنبية ستصدر بيانات ضد أحكام القضاء المصري

مخلوق عجيب.. عجل بهيئة مخيفة يرعب أهل قرية

الأرصاد تزف خبرا سارا لمواطني القاهرة .. تفاصيل

وفاة طفل تعرض لصعق عمود إنارة بسبب الأمطار

موجة صقيع .. غدا| أول أيام فصل الشتاء

خايفة من السابقة.. حنين حسام لـ المحكمة: كل يوم بموت ومستقبلي هيضيع

شاهد.. حنين حسام فتاة التيك توك داخل قفص الاتهام في قضية الاتجار بالبشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجواء مرح.. أبطال "تماسيح النيل" يصورون أفيشات الفيلم | صور

أبطال حكاية "حتة من القمر" ومسرحية "سالب واحد" في ضيافة منى الشاذلي

«كله إلا هي».. لماذا صرخ رشدي أباظة ورفض تقبيل هدى سلطان؟!

يوتيرن اسم مؤقت.. تعرف على أبطال مسلسل ريهام حجاج الجديد.. صور

فيديو

حياتى كأم.. روبى تقدم فيلما قريب من شخصيتها | فيديو

الحزن يجتاح طنطا.. تشييع جثمان الطفل "حسام" ضحية الأمطار| شاهد

فيديوجراف.. تحرش وهتك عرض.. نجوم خلف القضبان في قضايا مختلفة

الزيادة لمصلحة الفقراء.. تصريحات وزير المالية عن ارتفاع الأسعار

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ