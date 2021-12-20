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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد النبوى مع شيرين رضا : اللي يفرط في حبه يبقى حمار

خالد النبوى وشيرين
خالد النبوى وشيرين رضا

نشر الفنان خالد النبوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يروج فيه لفيلمه الجديد “قمر 14”، والذى من المقرر أن يعرض فى 12 يناير، كاشفا عن شخصيته فى الفيلم.

ونشر خالد النبوى بوستر للفيلم يتصدره مع الفنانة شيرين رضا.

وقال خالد النبوى : “اللي يفرط في حبه يبقى حمار مراد النجار.. قمر١٤  في دور العرض ١٢ يناير”. 

ويضم "فيلم قمر 14" عددًا من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي، فيلم "قمر 14" من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

شيرين رضا

وكانت أعربت الفنانة شيرين رضا عن سعادتها بتجديد العمل مع المخرج هادي الباجوري من خلال فيلم قمر 14 الذي عرض في مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت "شيرين" في تصريحات لـ صدى البلد: هادي مخرج متميز وصديق عزيز، ويعلم كيف يخرج الممثل الذي يعمل معه بشكل جيد ومختلف، ويفهمني جيدا ويعرف كيفية توجيهي.

وعلى جانب آخر أكدت الفنانة شيرين رضا،  أن تجربة خيانتها من صديقتها لم تمنعها من إقامة علاقات صداقة قائلة: عندي صديقات كتيرة  ولم تمنعني تجربة الخيانة من أن يكون لي صديقات أشعر معهن بالأمان.

وأضافت شيرين رضا، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون”، أنها لم تهتم  بمعرفة أسباب الخيانة، مؤكدة لا يهم أن أعرف السبب لأنه لا استفادة من ذلك.

وتابعت شيرين رضا، أنها بعد أن تعرضت للخيانة من صديقتها، رفضت أن تواجهها، أو أن تعلم منها السبب الذي أدى بها للخيانة مع زوجها.

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وأشارت شيرين رضا إلى أنه يوم ماحصلت الخيانة قررت أقطع علاقتها بصديقتها تماما، وفور الواقعة انتهت علاقتها بزوجها  قائلة: “كان الموقف ده نهاية علاقتي بزوجي”.

وحشني أوي

وأكدت الفنانة شيرين رضا أن والدها الراحل محمود رضا "وحشني أوي  بشكل ماحدش يتخيله وأنا بنت أبويا وأمي لأني بنتهما الوحيدة".

الفنان خالد النبوي احمد الفيشاوي شيرين رضا غادة عادل ياسمين رئيس المخرج هادى الباجورى

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