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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمل جديد.. تفاصيل حصول مصر على دواء مضاد لفيروس كورونا.. فيديو

كورونا
كورونا

كشف الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة استرازينيكا مصر، تفاصيل حصول مصر على عقار مضاد لفيروس كورونا.

 

وقال "الورداني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: " شركة استرازينيكا سابقت الزمن من أجل الوصول إلى لقاح يحمي البشرية من فيروس كورونا".


وأضاف: "شركة استرازنيكا استطاعت توفير عقار جديد مضاد لفيروس كورونا"، مشيرا إلى أن مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي سيكون لديها العقار الجديد.

 

وأوضح أن هيئة الدواء المصرية تراجع ملف الدواء حاليا ليكون متوفر في بداية العام الجديد 2022"، لافتا إلى أن الفئات التي ستستفيد من الدواء هى الفئات التي تعاني من ضعف المناعة مثل مرضى الأورام، ويقدم وقاية تمتد من 6 شهور إلى عام.

 

وقال إن الدواء عبارة عن حقنة واحدة، ويعد هذا الدواء هو الأول من نوعه الذي يقدم وقاية تمتد إلى 6 أشهر، موضحا أن الدواء له استخدامين، حيث أنه يقي من الإصابة بعدوى كورونا، إلى جانب أنه يمكن تناوله أثناء الإصابة".
 

 

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