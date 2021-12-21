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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

إيهاب متغيب عن المنزل منذ أسبوع.. وأسرته تطلب مساعدة أهل الخير

صدى البلد

استغاثت زوجة المواطن  ايهاب عمران علي شحاته، المقيم في قرية اطسا البلد التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا ، في رسالة إلى خدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، بسبب تغيب زوجها “ ايهاب”.

وقالت في رسالتها : " تغيب زوجى ايهاب عمران علي شحاته، البالغ من العمر 29 عاماً ، أخصائى تمريض بالمنيا،  كان راكب تاكسي فى العجمى بمحافظة الإسكندرية رايح موقف الأتوبيس عشان يرجع المنيا وفاجاءة التليفون تم غلقة ، وذلك منذ يوم الاثنين الموافق 13 / 12 / 2021 ولم يعد حتى الآن".

وأضافت: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم او أخوكم، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، وأتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لينا ولأهله على إيديكو، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال والدته المريضة التى كاد قلبها ينفطر على غيابه”.

وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل معهم على الأرقام الآتية:

01069414802 أو 01062537146 أو 01026689274

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة المنيا العجمى اهل الخير مركز سمالوط قرية إطسا محافظة الاسكندرية متغيب أخصائى تمريض

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