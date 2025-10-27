استمر 45 ثانية.. زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب ولاية باليكسير وسط تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الاثنين أن زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية باليكسير غرب تركيا.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن عمق زلزال باليكسير على بعد 10 كم جنوب شرق منطقة بيجاديتش على عمق ضحل يبلغ 7 كم.

وأضاف أن الهزة الأرضية استمرت لمدة تصل إلى 45 ثانية، حيث شعر السكان بالهزة بشدة في دائرة نصف قطرها 300 كيلومتر، بما في ذلك المدن الكبرى مثل إسطنبول (200 كيلومتر شمال غرب) وإزمير (150 كيلومتر جنوب غرب)، حيث تمايلت المباني الشاهقة وأخلى السكان الشوارع.

وأثار الزلزال حالة من الذعر على نطاق واسع، حيث فر الآلاف من منازلهم ومكاتبهم؛ وتشير التقارير الأولية إلى عدم وقوع وفيات فورية، ولكن 15 إصابة طفيفة نتيجة السقوط والتدافع، إلى جانب تشقق الجدران في أكثر من 200 مبنى في باليكسير.